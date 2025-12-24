Ë´¤Â©»Ò¤Î·Á¸«¡ÖÆü»º¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤¬À¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç¿åË×¡¡ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½¤Éü¡¡¡ÖZ¡×¤¬ºÆ¤ÓÌ¿¤ò½É¤¹¤Þ¤Ç¡Ú²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¿¿È÷ÃÏ¶è¡¡Á°ÊÔ¡Û¡Ú2025Ç¯¡¦RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎÇÛ¿®µ»ö 7°Ì¡¿14,652ËÜ¡Û
2018Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¿¿È÷ÃÏ¶è¤ÇÊë¤é¤¹É×ÉØ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂ³¤¡ÊÂè2ÏÃ¡Ë¤òÆÉ¤à¡Û
¤³¤Î¼Ö¡¢¼Â¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î·Á¸«¡Ú²èÁü①¡Û¡£°ìÅÙ¤Ï¹ë±«¤Ç¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤Î·Á¸«¤â...À¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç¿åË×¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×
Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤êµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¡¢Æü»º¤Î¸Ø¤ëÌ¾¼Ö¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¡Ê1978～1983¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü②¡Û
Ìµ»Ä¤Ê»Ñ¤Î¡ÖÆü»º¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¡£¼Â¤Ï¡¢ 2018Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¡Ú²èÁü③¡Û¤Ç¿åË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÒÉß»Ô¿¿È÷ÃÏ¶è¤Ë½»¤à¡¢»³ËÜ¹¸¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÉÙÈþ»Þ¤µ¤ó¤¬¡¢27Ç¯Á°¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î¹¸»Ê¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¤Î·Á¸«¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÒ³²¤ÇÅ¥¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¤½¤Î¸å»¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·Á¸«¤ÎZ¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡×³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿
°ì»þ¤Ï½èÊ¬¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¸«¤Ä¤±¡¢Éü³è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¹¸»Ê¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡ØÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¾¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¹¸¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¤â¤È¤ËÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
½¤Éü¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤Ë¤¢¤ëÆü»ºµþÅÔ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Î½©¤«¤éÌó3Ç¯È¾¤ò¤«¤±¡¢60¿ÍÍ¾¤ê¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¤µ¤Ó¤¿ÉôÉÊ¤Î½¤Íý¤ä¸ò´¹¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑥¡¦⑦¡Û¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖZ¡×¤ÏÉü³è¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡ÖZ¡×¤¬¡¢»³ËÜ¤µ¤óÉ×ÉØ¡¢¤½¤·¤Æ¹¸»Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û
