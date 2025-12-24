¡ÖÈþËÆ¤ÎÆüËÜ¹ñ²ÈÂåÉ½¡ª¡×¡È¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¡É¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡ÖÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¡Ä¡×
¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾ËÜÄ¾Èþ¤¬½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØOSEN¡Ù¤¬¡ÖÈþËÆ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¡¢¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¼Ì¿¿»£±Æ¤á¤°¤ëÏÀÁè¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¡ÈÂç¤¤¹¤®¤Æ¡ÉÇº¤ß¡×´Ú¹ñ¤âÃíÌÜ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹Èþ½÷
¡ÖÈþËÆ¤ÎÆüËÜ¹ñ²ÈÂåÉ½¤¬ÊªµÄ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¡È¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¥Þ¥Ä¥â¥È¡¦¥Ê¥ª¥ß¤¬12·î22Æü¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¾¾ËÜÄ¾Èþ¤Î½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖSweetest Swift ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ê¥ª¥ß¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþËÆ¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä©Àï¤·¤Ê¤¤°áÁõ¤äÉ½¸½¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï1997Ç¯10·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î28ºÐ¤Ç¡¢5ºÐ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÎU-18¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡Ö¡Ê¾¾ËÜ¤Ï¡Ë2025Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡×¤ÈÈà½÷¤Î·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¡Ö¡ÈÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡É¡¢¡ÈÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤À¡É¤È¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â°ìÉô¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÂåÉ½Áª¼ê¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¼«Í³¤À¡É¤È¤¹¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¾¾ËÜ¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¤á¤°¤ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë