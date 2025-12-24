「最悪の事態だ」米大手のW杯格付けで森保ジャパンが“ブラジル超え”のトップ10入り！韓国はランク外で韓メディアは唖然「日本は優勝の可能性あり」「韓国は赤信号」
周知の通り、来夏の北中米ワールドカップで、グループFの日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦する。
一方、アジアのライバルである韓国はグループAに入り、共催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同居した。
そんななか、アメリカの放送局『CBS』が番組内で発表した出場国のパワーランキングTOP10に、韓国メディアが反応した。日本が10位に入り、韓国はランク外だったからだ。
『スポータルコリア』は「最悪の事態だ！日本は（優勝の）可能性あり、ホン・ミョンボ監督のチームは不可能。北中米ワールドカップで赤信号。日本はパワーランキング10位、韓国はランキング圏外」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。
「米国のCBSは２人の専門家の意見に基づき、上位10か国のパワーランキングを作成し、ワールドカップの未来を展望した。優勝の可能性が最も高かったのはスペイン。２位から９位は、イングランド、フランス、アルゼンチン、モロッコ、エクアドル、ノルウェー、コロンビア、そしてアメリカだった。注目すべきは、日本が10位にランクインしたことだ」
ブラジル、オランダ、ドイツなどを差し置いて日本がトップ10入りした事実に驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
