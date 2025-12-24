プロ野球・巨人は12月23日に所属する全ての日本選手と契約更改交渉を終えました。

今季のルーキーの1年目を振り返ります。石塚裕惺選手は手首の負傷で2度、戦線を離脱しましたが、シーズン終盤、CS前に1軍に呼ばれ、マツダスタジアムで初ヒットを記録するなどして1年目を終えました。30万円とアップの額は少ないですが、首脳陣からの期待も高く、オフには坂本勇人選手に弟子入りするなど意欲的に動いています。

荒巻悠選手と宮原駿介選手は200万円アップ。荒巻選手は8月に登録を抹消されてからは1軍に呼ばれることはありませんでしたが、オーストラリアでの武者修行を終え、一定の手応えを得た様子でした。貴重な左の中継ぎとして終盤に出てきた宮原投手は、環境の変化に少しついていけず、前半は少し戸惑ったようですが、2年目は開幕からの活躍を誓いました。

▽巨人ルーキーの1年目（金額は推定）1位 石塚裕惺（花咲徳栄高）1200万円→1230万円1軍 9試合 打率.111、安打12軍 55試合 打率.327、本塁打3、打点252位 浦田俊輔（九産大）1200万円→1300万円1軍 22試合 打率.208、打点42軍 91試合 打率.280、打点16、盗塁20（失敗3）3位 荒巻悠（上武大）1000万円→1200万円1軍 31試合 打率.296、本塁打1、打点12軍 56試合 打率.240、本塁打3、打点224位 石田充冴（北星学園附属高）600万円→560万円来季は育成契約5位 宮原駿介（東海大学静岡キャンパス）800万円→1000万円1軍 14試合（14回2/3）防御率3.682軍 29試合（32回1/3）防御率1.67【育成選手】1位 坂本達也（富士大学）400万円→420万円2軍 18試合 打率.314、打点13軍 63試合 打率.265、本塁打3、打点212位 堀江正太郎（文星芸術大学附属高）360万円→380万円2軍 2試合（3回）、防御率0.003軍 21試合（60回1/3）防御率1.643位 鈴木圭晋（横浜創学館高）360万円→360万円2軍登板なし3軍 10試合（19回）、2勝0敗、防御率2.374位 吹田志道（弘前学院聖愛高）360万円→370万円2軍登板なし3軍 22試合（37回）0勝1敗1セーブ、防御率3.655位 西川歩（山村学園高）380万円→400万円2軍 1試合（1回）、防御率9.003軍 22試合（67回）4勝2敗、防御率1.346位 竹下徠空（明徳義塾高）360万円→370万2軍 1試合 打率1.0003軍 71試合 打率.199、本塁打11、打点31