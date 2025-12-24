Æü·Ð225ÀèÊª¡§24ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á80±ß¹â¡¢5Ëü570±ß
¡¡24Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ80±ß¹â¤Î5Ëü570±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü412.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï157.13±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4890Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3427.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ4.25¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50570¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡¡¡4890
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50575¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡106184
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3427.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 13669
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30885¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡¡¡ 658
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 653¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 267
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1998.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +15.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3427.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ4.25¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50570¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡¡¡4890
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50575¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡106184
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3427.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 13669
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30885¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡¡¡ 658
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 653¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 267
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡1998.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +15.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹