¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤¬23Æü¤Ë³«Ëë¡£ÃË»Ò¤Ï1²óÀï¤Î20»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
U18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¡¦Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤Ï¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¤Ë84-41¤ÈÂç¾¡¡£ÀÅ²¬ÂåÉ½¤ÎÆ£»ÞÌÀÀ¿¤ÏÊÆ»ÒÅì¤Ë131-36¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢°µ´¬¤Î¾¡Íø¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ù¥¹¥È8¤ÎÄëµþÄ¹²¬¤Ï¡¢93-50¤Ç´ØÀ¾¤ò²¼¤·ºòÇ¯1²óÀïÉé¤±¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ê¡²¬¸©Í½Áª¤ÇÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤Ë¾¡¤Á1°Ì¤ÇÁ´¹ñÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÊ¡²¬Âè°ì¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë¤Ë88-65¤È²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤Ë¤â1²óÀï¤Î»Ä¤ê8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ù¥¹¥È8¤ÎÅì»³¤È¥Ù¥¹¥È16¤ÎÃæÉôÂç
Âè°ì¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¡¼¥É¹»¤Ï25Æü¤Î2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¡Ú23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Î·ë²Ì¡Û
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë95-86ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
¹â¾¾¾¦¶È¡Ê¹áÀî¸©¡Ë94-90 Ì§ÌÌ³Ø±à¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë78-50 ºë¶Ì±É¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
¹õÂô¿¬¹©¶È¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë66-62 ¾¾¹¾Åì¡ÊÅçº¬¸©¡Ë
Ê¡ÅçÅìÎÇ¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë95-61 ½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë
Ìø¥ö±º¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë73-64 È¬ÀéÂå¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
ËÌÎ¦³Ø±¡¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë101-65 À®Î©³Ø±à¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¸©¡Ë88-52 ¹â»³À¾¡Ê´ôÉì¸©¡Ë
Åì³¤Âç¿ÛË¬¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë68-63 ¼ÂÁ©³Ø±à¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë84-41 ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
±©¹õ¡Ê»³·Á¸©¡Ë105-74 ±§ÅÔµÜ¹©¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
Æ£»ÞÌÀÀ¿¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë131-36 ÊÆ»ÒÅì¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë
ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë80-72 ±§Éô¹©¡Ê»³¸ý¸©¡Ë
µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë88-53 ËÌ³¤Æ»±É¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¸©¡Ë93-50 ´ØÀ¾¡Ê²¬»³¸©¡Ë
¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë100-62 Ô¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¸©¡Ë87-78 ÉÍ¾¾³Ø±¡¶½À¿¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¸©¡Ë95-70 ÄëµþÂè¸Þ¡Ê°¦É²¸©¡Ë
È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë83-79¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë88-65 »ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë¡Ê»°½Å¸©¡Ë