¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÄÌ¤¦ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥«¥é¥À(Æùµå)ÌÜÅö¤Æ¡×!?¡íÇÅ¹Ä¹¡í¤Î¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
»Å»öµ¢¤ê¤Ë¥Õ¥é¥Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¥Í¥³¤À¤Ã¤¿¡Ä!?²ñ¼Ò°÷¤ÎÂç¹¾¤µ¤ó¤Ïµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Å¹Ì¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖMIKE MART¡×¡£¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥Þ¡¼¥È¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÆþÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¥ì¥¸¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä!?
¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¢Âð¸å¤äµÙÆü¤Ë³¨¤äÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëµàÃÝ¥¤¥ë¥Þ(@ugen225)¤µ¤ó¡£¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÏºî¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢iPad Pro¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤âÁÏºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ê¸ÌÀ¤ÎÍø´ï¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥³¥ê¡£¤½¤ó¤ÊµàÃÝ¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¥Í¥³¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÂç¹¾¤µ¤ó¤¬Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤Å¹Ì¾¡ÖMIKE MART¡×¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Õ¤é¤ê¤ÈÆþÅ¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë°Õ³°¤Ê¸÷·Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÊú¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ºî¼Ô¤ÎµàÃÝ¥¤¥ë¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¸«¤¿1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Í¥³¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Í¥³¤âÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤«¡ÄÀ¤ÃÎ¿É¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Æ¯¤¯Ç¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÀÜµÒ¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¡ÖÀ¤ÃÎ¿É¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÃæ¤ÇÂç¹¾¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇÅÄÅ¹Ä¹¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¿Í´Ö¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Î¡Ö¼Â¤ÏÅ¹Ä¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀßÄê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Êª¸ì¤Ë¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢Âç¹¾¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂç¹¾¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤äÀ¸³è¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â³ÊÔ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤ËÜºî¡Ö¥Í¥³¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¡£¹¹¿·¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹½ÁÛ¤Ï²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö±ó¤¯¤Æ¤âÄÌ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤Ë¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢ÇÅ¹Ä¹¤ÎÂ¸ºß¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µàÃÝ¥¤¥ë¥Þ(@ugen225)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£