兼六園や茶屋街など昔ながらの雰囲気が残る金沢市。そこに校舎を構えるのが金沢学院大学附属高等学校です。28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に石川県代表として出場します。

石川の新勢力として注目を集める金沢学院大附は、初戦で宮崎県代表・日章学園と激突。29日に初戦、駒沢陸上競技場での1回戦に登場する金沢学院大附の応援したくなる5つのことを紹介します。

1.トップアスリートを多数輩出

金沢学院大附は相撲やトランポリンなど多種の競技で強豪校として知られ、柔道・松本薫氏、大相撲・元小結の遠藤(現北陣親方)、トランポリン・森ひかる選手など、多くのトップアスリートを輩出してきました。

またサッカー部員の多くが所属するスポーツコースでは、大学キャンパスの専門施設を利用でき、科学的トレーニングを学べる環境が整っています。

2.チーム全員で決めた「全国3勝」

金沢学院大附には「チームビルディング」という面白い取り組みがあり、節目ごとに専門家を招き、「チームとは？」という概念から組織力を徹底的に学びます。

部員114人全員が主体的に参加し、今年掲げた目標は「全国3勝」。

北一真監督は「全員で決めた目標だから同じ方向を向ける。チームとしてまとめるのではなく、勝手にまとまっている今が理想の姿」と語ります。応援席も含めた“一体感”が、全国の舞台での大きな武器になります。

3.石川県大会を無失点で勝ち上がった守備の粘り強さ

選手権石川県大会準決勝では全国常連の星稜を1-0で下した金沢学院大附。11月9日の県大会決勝の相手は、七尾市の地震被害を乗り越えて勝ち上がってきた鵬学園となりました。

雨が降り続く中で行われた決戦は前半、前線でボールを奪った餅田大夢選手が家邉凛太朗選手へスルーパス。これに反応した家邉選手がダイレクトで右足を振りぬき、先制点をあげます。

後半、能登の思いを背負った鵬学園から猛攻を受けるも、これを全員でしのぎきった金沢学院大附。1-0で勝利し、石川県大会2連覇を達成しました。

4.磨き上げてきたパスサッカーに個性を伸ばした縦の速さが加わった攻撃

同校の伝統となりつつあるポゼッションサッカーはGKからFWまで丁寧にボールを繋ぐ高度な技術が必要なスタイルですが、今年のチームはさらに“縦の速さ”が加わりました。

チームの長所であるDF陣の正確なキック、前線の推進力と1対1の強さを活かし、パスサッカーにロングボールを織り交ぜた幅広い攻撃で、選手権全国大会での初得点を狙います。

5.去年無得点のエースが覚醒

チームの絶対的ストライカーである家邉選手。去年の選手権では、県大会・全国大会共に得点できず、「先輩を引退させた」と悔しさを語ってきました。

しかし、この1年で意識を変え覚醒。県大会4戦で5ゴール、全試合で先制点を決める活躍を見せています。「何点取られても、それ以上に決める」と語るエースのプレーは今大会の大きな見どころです。

2年連続の出場となる金沢学院大附。掲げる合言葉は「全国3勝」。そして全国初得点へ。躍進に期待がかかります。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / テレビ金沢)