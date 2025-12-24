「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

淡々とリズムを刻む、まさに“人馬一体”のレースだった。前走のアルゼンチン共和国杯で、類まれな逃走劇を披露して勝利をつかんだミステリーウェイと松本大輝騎手（２３）＝栗東・森秀。重賞初制覇を果たしてひと皮むけた人馬が、堂々と暮れの大一番へ挑む。

ゴール前に長い直線と２つの坂が待つ東京芝２５００メートルの舞台。そんなタフなコースを逃げ切れる馬は、一体どれだけいるのか−。ミステリーウェイと松本は、前走で見事にそれを成し遂げた。

鞍上は「逃げる姿勢を前面に見せると馬が嫌気を差すので、行くなら行っていいよというスタンスで競馬をしました」と当時の心境を振り返る。「４角はまだ走るスイッチが入っていませんでした。ただ、動かしていくと意外とハミを取ってくれて。前半で馬にストレスを与えないで走ることができたからだと思います」。相棒の性格、強みを熟知するからこそできる卓越した騎乗だった。

騎手となって５年目。重みのある１勝にも、「ビックリしました。自分はまだそういう立場じゃないと思っていた」と謙虚だ。デビュー年にＪＲＡ１８勝、２年目には同３２勝と上々の滑り出しを決めたが、３年目は９勝、４年目には８勝まで勝ち星を落とした。「何か変えようと思っていても行動できていませんでした」と過去を顧みる。

ただ、今年はここまで２４勝と勝ち星を伸ばし、先週土曜中京メインの尾頭橋Ｓで鮮やかな差し切りＶを決めた。「たくさんの方にいろいろなアドバイスをいただきました。それを生かすのも殺すのも自分。たくさん競馬を見て、乗り鞍を増やすにはどうするべきかということを考えました。なかなか勝てなくても、うまく乗れるよう意識して乗っていくなかでたまたまですが、勝たせていただいています」。自分を見つめ直して、着実にステップアップしてきた。

自身初のグランプリ参戦も、「もちろん騎乗が決まった時はうれしかったです。ただ、大きいレースだからといって、何か気持ちが変わることはないです」と冷静に受け止めている。「前回と比べても馬は元気が良さそうですし、右回りになるのはいい。馬のリズムを尊重して自分対馬で競馬がしたい」。特別なことは何もない。相棒の力を引き出すことに集中し、大輪の花を咲かせてみせる。