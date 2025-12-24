TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Åìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Êì¿Æ¤ò¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¥¿¥¤Åö¶É¤Î»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ­Åª¤Êºñ¼è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¥¿¥¤·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯6·î¤ËÅö»þ12ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¤¿¾¯½÷¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀ­Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢70¿Í¤Û¤É¤ÎÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Êì¿Æ¤Ï¾¯½÷¤òÅ¹¤ËÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÏ¹ÒÀè¤ÎÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¿¥¤·Ù»¡¤ÏÊì¿Æ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ»ö·ï¤Î¤¤¤­¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£