ÆüËÜÀª4¿Í¤ÎÀè¤Ë¡ÈÂè°ì¿Í¼Ô¡É¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¤¤¤ë¡¡Íèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËÃæÅç¡¢Ê¿ÅÄ»²Àï¤â¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£1·î¤Î³«ËëÀï¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢12·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ©¤·¤¿25Ç¯¤òÁí³ç¤·¡¢ËÜ³Ê»²Àï13Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë26Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê25¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê25¡áELECOM¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤êÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç12Ç¯´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£26Ç¯ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤ó¤À»þ¤À¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾å°Ì¤Ë¤¤¤ì¤ÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ïº£µ¨¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯100°Ì°ÊÆâ¤Ç¥·¡¼¥É¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àµ×¾ï¤È¶âÃ«¡¢²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Ê¿ÅÄ¡¢²¤½£¥Ä¥¢¡¼·ÐÍ³¤ÎÃæÅç¤¬¥Õ¥ë»²Àï¤¹¤ë¡£¾¾»³¤Ï4¿Í¤ò¹âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿ÃæÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¤½£¤Ç¤â¤Þ¤ì¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿Ê²½¤òÇ§¼±¡£Ê¿ÅÄ¤ò¡ÖÀµ³ÎÀ¤¬¤¢¤ë¤·²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³Í¤ë¤Î¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥·¡¼¥É¤ò³Í¤ë¤è¤êÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Î¸åÇÚ¡¦¶âÃ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯¤ä¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£·ëº§¤·¤¿¤½¤¦¤À¤·½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤¤¡¢¤è¤¯Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¦µ×¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö4¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡£Èà¤é¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤ËÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡ÖÂÔ¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÂè°ì¿Í¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡25Ç¯¤ÏËþÂ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÀï¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸åÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ©¤·Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â¤Ä¤«¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡26Ç¯¤Ï¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê1·î15Æü³«Ëë¡¢¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¤¬½éÀï¡£¡ÖÁá¤á¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¡Ê4·î¤Î¡Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤¬Âè°ì¤ÎÌÜÉ¸¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦°ì²ó¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡×¡£21Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡ÌÜ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¤Þ¤ÀÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ÃÏ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¡±Ê¡¡ÌÉ§¡Ë