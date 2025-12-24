±Ø¤ÇÏ¿²»¡¦»£±Æ¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤¬Â¿È¯¡¡¥á¥í¥Ç¥£¡¼Ãæ»ß¤ÎJRÅì¤¬·¼È¯
¡¡JRÅìÆüËÜ¤¬¡¢±Ø¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÏ¿²»¤ä»£±Æ¤ËÈ¼¤¦´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿²»À¼Ï¿²»¤ä¡¢ÀþÏ©¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ÎÎó¼Ö»£±Æ¤Ê¤É¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦º£·î¤«¤é¼çÍ×±Ø¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¤ò»Ï¤á¤¿¤Û¤«¡¢·¼È¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤òºîÀ®¤·1·îÃæ½Ü¤«¤é¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤«¤éÎó¼Ö¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤ËµÓÎ©¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤êÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¾å¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¤òÏ¿²»¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÊÁ¤ÎÄ¹¤¤½¸²»¥Þ¥¤¥¯¤ò¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¶á¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢¹â°µÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤ë²ÍÀþ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ´¶ÅÅ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡¡JRÅì¤Ï10·î¡¢½¸²»¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¹þ¤à¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´í¸±¤À¤È¤·¤ÆÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ¡¢¾åÌî¡¢ÂçµÜ¤Î³Æ±Ø¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡Ê¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ëÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò»ÈÍÑÃæ»ß¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö´í¸±¹Ô°Ù¤ÏÂ¾¤ÎÍøÍÑµÒ¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îó¼Ö±¿¹Ô¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£Ï¿²»¡¦»£±Æ»þ¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£