¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµÓ¤µ¤Ð¤¡¡¾åäÆ½õ¼ê¤Ï½¼¼Â¤Ö¤ê¼ê±þ¤¨¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡ÖÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡Å·¹Ä¾Þ¡¦½©£¶Ãå¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï²ÐÍËÄ«¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµÓ¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾åäÆ½õ¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¤À¤¤¤ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤Ï²æËý¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÎÏ¤Þ¤ºÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ðµ÷Î¥¤Ï»ý¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢Á÷¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤È½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£