¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÌøÅÄÍª´ô¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×Íèµ¨¤Ï¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¡¡¡ÖSOS»Ò¤É¤â¤ÎÂ¼Ê¡²¬¡×Ë¬Ìä
¡¡ÌøÅÄ¥µ¥ó¥¿¤¬30È¯¤ÎÀÀ¤¤¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬23Æü¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬»Ô¤ÎNPOË¡¿Í¡ÖSOS»Ò¤É¤â¤ÎÂ¼Ê¡²¬¡×¤òË¬Ìä¡£²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢Íèµ¨¤Î¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ8Ç¯ÌÜ¡£º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¥®¡¼¥¿ÃÆ¤òÁý»º¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤òÁ°¤Ë¥®¡¼¥¿¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖSOS»Ò¤É¤â¤ÎÂ¼Ê¡²¬¡×¤òË¬Ìä¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤È¡¢ÃæÄí¤Ç¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±»ÜÀß¤ÎË¬Ìä¤ÏËèÇ¯¥ª¥Õ¤Î¹±Îã¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1Ç¯¤ÇÀ¼ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£À®Ä¹¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¬¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²¹¤«¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌøÅÄ¥µ¥ó¥¿¤¬¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£18Ç¯¤«¤éÀ®ÀÓ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿»Ù±ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤15Ëü±ß¤ò´óÉÕ¡£º£µ¨¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Þ¤á6ËÜÎÝÂÇ¤Ç90Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤¿¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡£38ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸«¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï30È¯¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤À¡£
¡¡¡ÖÁö¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£20ËÜ¡¢30ËÜ¤ÈÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÇÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¨¤»¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï4·î¤Ë¼«ÂÇµå¤Ë¤è¤ê±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤òÉé¤¤¡¢Ìó5¥«·î´Ö¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¡¢20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â9·îËö¤Ë1·³Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢10·î°Ê¹ß¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ13»î¹ç¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÂÇµå¤¬¼ã¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤Ê¤É¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌøÅÄ¼«¿È¤â¡Ö½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡£¡ÈÌµ»ö¤³¤ìÌ¾ÇÏ¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡40Âå¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿»å°æ²ÅÃË»á¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄÀë¹À»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¤ÏµÙ¤ß¤Ê¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È2¿Í¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡38ºÐ¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Î30È¯¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤ÏÌçÅÄÇî¸÷¤¬Æî³¤»þÂå¤Î40ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿88Ç¯¤Ë44ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Íèµ¨¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¡¢1ËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¯¡£¡¡¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë
¡¡H¡ÄÌøÅÄ¤¬¡È¥°¥ß¤Î¥¹¥¹¥á¡É¤ò½Ð¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿©»öÌÌ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¡¼¥¿¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¡£Ì£¤Î¤Ê¤¤¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë²óÅú¡£¤µ¤é¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë·Á¤Ç¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¥°¥ß¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¹¥¤¤À¤í¤¦¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥°¥ß¤È¤«¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£