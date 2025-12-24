ÀÖÂôÎ¼Àµ·Ð»ºÁê¤¬¡Ö·ÚÈù¤Ê¼ê½Ñ¡×¤ÇÆþ±¡¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÉ¾²Á°ìÊÑ¡¡ÌîÅÞ¤«¤é¤â¤ª¸«Éñ¤¤
¡¡ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤¬¡Ö·ÚÈù¤Ê¼ê½Ñ¡×¤òÍýÍ³¤Ë£²£´Æü¤«¤é£±·î£µÆü¤Þ¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÀÖÂô»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¸ò¾ÄÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£Ã¡¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤¬¡¢£±£¸£°ÅÙÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤¿Îã¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ÉÂ¾²¤«¤é¤Î²óÉü¤ò´ê¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖÂô»á¤Ï¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î·ÚÈù¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢£²£µÆü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¾ëÆâ¼ÂÀ®Ä¹ÀïÎ¬Áê¤¬Î×»þÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤«¤é¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Åö»þ¡¢·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤À¤Ã¤¿ÀÖÂô»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅöÁª£·²ó¤Ç¤âÂç¿ÃÌ¤·Ð¸³¤Ç¡¢»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË»á¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÞÆâ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÄã¤¯¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¸ò¾Ä»þ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿£Í£Á£Ç£Á¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡Ö¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë³Ê²¼¤â³Ê²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¤È´¿¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£¸ÅÙÌÜ¤ÎÅÏÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤È¤â¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢ÅÞÆâ¤ä±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÎÀÖÂô»á¤ÎÉ¾²Á¤Ï·ãÊÑ¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï·Ð»ºÁê¤Ç³Ê¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐÇË»á¼þÊÕ¤«¤é¤ÏÍ£°ì¤ÎºÆÆþ³Õ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÀÖÂô»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØÆ¯¤¤¤Æ¡ß£µ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ØÆ¯¡Ù¤Ï¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤ÏÃí»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤¿¡ØÊÆ¡Ù¤Î»ú¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òàµ¢ÊÆá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£àµ¢ÊÆá¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤¿¡£»°½Å¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ØÊÆ¡Ù¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÄí¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÎ©¤Æ¤í¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«µÔ¥Í¥¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆþ±¡È¯É½¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤äÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤â¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ»ö²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê²¬ÅÄ¸ç½°±¡µÄ°÷¤Î£Ø¡Ë¤È¤ª¸«Éñ¤¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï´³»Ù¤Ç¤¢¤ëÇÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤êÁÈ¤à£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¹â»Ô¥ï¡¼¥É¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£À¯¸¢¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤âÂ¿Ë»¤Ê£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£