¶Ë´¨¤ÎËÌ¶Ë·÷¤ò¤È¤â¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡ª¡¡Ãµ¸¡²È¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÁ¥Î¹¤ò»Ù¤¨¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿»°ÌÓÇ
ËÌ¶Ë¤Ø¤ÎËÁ¸±¤Ë»ÒÇ¤¬Æ±¹Ô
ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤ÎAlvah Simon¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃµ¸¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ËÁ¸±²È¤Ç¤¹¡£
Èà¤Î¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤ÎÉ¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾®·¿ÈÁÁ¥¤ÇÄ¹¤¤Åß¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£2Ç¯¤«¤«¤Ã¤ÆËÁ¸±¤ËºÇÅ¬¤ÊÁ´Ä¹12¥áー¥È¥ë¤ÎÁ¥¡ÖRoger Henry¹æ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Alvah¤µ¤ó¤Ï¡¢1994Ç¯6·î¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÎDiana White¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¥á¥¤¥ó½£¤ò½Ð¹Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êª»ñ¤ÎÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¥«¥Ê¥À¤Î¥Ï¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ô¾ì¤Ç2É¤¤Î»ÒÇ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1É¤¤Ï²º¤ä¤«¤Ç°¦¤é¤·¤¯¡¢¤â¤¦1É¤¤Ï¥·¥ãー¥·¥ãー¤È¤Þ¤ï¤ê¤ò°Ò³Å¤·¿Í¤ò°ú¤ÃÁß¤¯¡¢¾®°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ê»°ÌÓÇ¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¹Ó¡¹¤·¤¤¤Û¤¦¤ÎÇ¤ò¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È¡×¤«¤Ä¡Ö¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë´Æ»ë°÷¡×¤È¤·¤Æ°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢Halifax¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÇ¤¬Á¥¾å¤ÇºÇ½é¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÄÞ¤Ç³¤¿Þ¤ò°ú¤Îö¤¡¢¿²¾²¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¹Ò³¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¾åÎ¦¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤ÓÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤¤Ï´ß¤Ø¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢É¹¤Î¤è¤¦¤ËÎä¤¿¤¤³¤¤ÎÃæ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´¨¤µ¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤³¤ÎÇ¤Ï¡Ö¥¯¥ÞÃµÃÎµ¡¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤¬Á¥¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡ª
¸ÉÆÈ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ
10·î6Æü¡¢¥Ð¥¤¥í¥Ã¥ÈÅç¤ÎÏÑ¤ËÄäÇñ¤·¤Æ±ÛÅß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤ëDiana ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¡ÖËö´ü¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿3¥õ·î¤À¡×¤ÈÌµÀþÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Alvah¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞËÁ¸±¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆHalifax¤¬¡¢Èà¤ò½õ¤±¤ëÍ£°ì¤Î°ìÅù¹Ò³¤»Î¤Ø¤È¾º¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¿ô¥õ·î´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë11·î3Æü°Ê¹ß¤ÏÍÛ¤¬¾º¤é¤º¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï24»þ´Ö¼¿¹õ¤Î°Ç¤Ç¤·¤¿¡£Alvah¤µ¤ó¤Ï¤È¤¤ËºøÍð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÌ¶Ë¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÇ³ÎÁ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤ËÅô¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë²¿Æü¤â²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çö°Å¤¤Ãæ¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤¹¤®¤¿Alvah¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë·Ð¸³¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄ«ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤ÈÂ¤¬´°Á´¤ËÅà¤ê¤Ä¤¡¢¿²ÂÞ¤ÎÃæ¤ÇÉ¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÈË¼¤Î¤Ê¤¤Á¥¼¼¤ÏÉ¹¤Î¤è¤¦¤ËÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Halifax¤Ï¿²ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¯Àø¤ê¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Alvah¤µ¤ó¤¬Åà¤Ã¤¿¥ß¥ë¥¯¤ò²òÅà¤¹¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤Á¤Þ¤ÁHalifax¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁé¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ßîÀ½Æù¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¥Ñ¥ó¤ò¥Ð¥¿ー¤È¥Ä¥Ê´Ì¥ª¥¤¥ë¤Ë¿»¤·¤ÆÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Halifax¤Ï¤³¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÌá¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÇHalifax¤ÏAlvah¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉ¹¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿¤êÂ¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Î¸ª¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥«ー¤ÎÃæ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ê¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸·¤·¤¤ËÁ¸±¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ëÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
17¥õ·î¤Ë¤ª¤è¤ÖËÁ¸±¤ò½ª¤¨¤ë
ÍâÇ¯3·î¡¢2¿Í¤Î¥¤¥Ì¥¤¥Ã¥È¤¬¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¿·Á¯¤ÊÆù¤È¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Diana ¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿ô½µ´Ö¸å¡¢Èà½÷¤ÏÂç¤¤Ê¥Ç¥£ー¥¼¥ë´Ì¤È¡¢15kgÊ¬¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ¥¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤º¤ÄÉ¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Halifax¤ÏÁ¥³°¤Ø½Ð¤ÆÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÓ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥®¥Ä¥Í¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÁ¥¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¤¬É¹¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤òÉ¹¤Î¾å¤Ç¤¹¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¾®½®¤Ë¾è¤»¤ÆÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÉÍÊÕ¤ÇÍÑ¤òÂ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¼¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¤â¤À¤ì¤â¾®½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾¡¼ê¤ËÎ®É¹¤ËÄ·¤Ó²¼¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¾®½®¤Ç½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1995Ç¯8·î¡¢ÌÜÅª¤òÃ£À®¤·¤¿Á¥¤ÏÆî¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¹â°ÞÅÙËÌ¶Ë·÷¤ÎÀÅ¼ä¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ìó17¥õ·î¤â¤ÎËÁ¸±¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿ºÇ°¦¤ÎÇ
¤½¤Î¸å¤â2¿Í¤ÈËÁ¸±¤ÎÎ¹¤ò¤Ä¤Å¤±¤¿Halifax ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2009Ç¯6·î¤ËÆú¤Î¶¶¤òÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Alvah¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ°¦¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¾èÁÈ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÁ¸±Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿Halifax¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤â¤³¤ÎÁ¥¤â¡¢Ç¤Î¤¤¤Ê¤¤¶õµõ¤ÊÆü¡¹¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÇ¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤â¤Ã¤È¤âÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÍ§¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Å°Ç¤È¸ÉÆÈ¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ÎÇ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡×
¡ÖËÌ¶ËÃµ¸¡¤Î¤¢¤È¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢¤³¤ÎÇ¤È¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï²¿ÅÙ¤âÄ¹¤¤¹Ò³¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÇµðÂç¤Ê¥ï¥Ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ìë´Ö¤ËÁ¥³°¤ØÅ¾Íî¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¹¤¤ÈÁÁ¥¤ÎÃæ¤ÇDiana¤È¸ý·ö²Þ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ç¤¬ÃçºÛÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î15Ç¯´Ö¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬³°½ÐÀè¤«¤éÁ¥¤ËÌá¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Halifax¤Ï¤Ø¤ê¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÌÄ¤À¼¤ò¾å¤²¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢´¿·Þ¤Ç¥´¥í¥´¥í¤Î¤É¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ï¤¤¤¤É½¤»¤Ê¤¤´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£Halifax¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ä¤¤¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×