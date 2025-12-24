¡ØNHK¹ÈÇò¡ÙÍò¡¢Snow Man¤¬¼Âà¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Î¤Ê¤«¡Ä½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¡¢¥æ¡¼¥ß¥óÄ¶¤¨¤Î¡ÖÄ¶ÂçÊª²Î¼ê¡×
Âç¤ß¤½¤«¤ËÇ÷¤ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£12·î23Æü¤Ë¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê34¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Â³¡¹¤ÈÄÉ²Ã½Ð¾ì²Î¼ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎÂçÊª²Î¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
º£²ó¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¡Ö¼Âà¡×¾ðÊó¤¬ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Öº£¤â¤Ã¤È¤â½Ü¤Ç¤¢¤ëSnow Man¤ËÂÐ¤·¡¢NHK¤Ï¡Èº£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÉ®Æ¬³Ê¡£Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢³èÌö¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î½Ð¾ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈSTARTO ENTERTAINMENT¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î°Õ¸þ¤Ç¼Âà¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÏYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÁÈ¡£¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù·ç¾ì¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö26Ç¯5·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤ÏºÇ¸å¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤«¤È´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤Ê¤é¤º¡£ÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¾ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê67¡Ë¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É²Î¼ê¤ÎÄÉ²Ã½Ð¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿NHK¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë1ÁÈ¡¢NHK¤ÎÈëºö¤¬¡½¡½¡£
¡Öº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤Ïº£Ç¯¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤È¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê52¡Ë¤È¤ÎÂÐÃÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤ê¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØThe Covers¡Ù¤ÇÌðÂô¤µ¤ó¤ÎÆÃ½¸¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤Î50¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌðÂô¤µ¤ó¤Î½Ð¾ì¤ÏÆÃÊÌÏÈ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯B¡Çz¤¬¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤òÎ®¤·¤Æ¤«¤éËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬NHK¥Û¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌðÂô¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ï¡Ç09Ç¯¤È¡Ç12Ç¯¤Î2²ó¤Î¤ß¤Ê¤Î¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥í¥Ã¥¯¤ÊÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª