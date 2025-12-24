関西運動記者クラブ選定の「第６９回関西スポーツ賞」の表彰式が２３日、大阪市内で行われた。団体では、２リーグ制後史上最速でセ・リーグ優勝を決めた阪神や、ＳＶリーグ初代王者となった男子のサントリーや女子の大阪マーヴェラスが受賞。個人では、高校生で９月の東京世界陸上に出場した女子８００メートル日本記録保持者の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛＝らが受賞した。

競馬界でフォーエバーヤングを日本調教馬初の米ブリーダーズＣクラシック制覇に導いた坂井瑠星騎手（２８）が、矢作芳人調教師（６４）と出席し、場を盛り上げた。「フォーエバーヤングを連れてこられず、すみません。本日はこのような賞をいただき、師匠の矢作先生ととれて非常にうれしく思います」と喜びを語った。

今週末に控える有馬記念・Ｇ１は、矢作厩舎のシンエンペラーに騎乗する。ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の最終回には本人役で出演し、クライマックスの有馬記念にも騎乗した。「今年の有馬記念は“ロイヤル・ファミリー”のおかげで例年以上に注目されると思うので、しっかりといい騎乗をしたいです」と力を込めた。

〇…高校３年の久保は受賞を喜び「世界陸上に出て、日本記録も更新でき、充実したシーズンでした」と笑顔で今季を振り返った。高校生活で２度、８００メートル日本新をマークし、９月の東京世界陸上では出場で満足することなく、予選落ちした際は悔し涙。来年へ向け「スピードと持久力の両方を磨きたい。８００メートルをメインで」と同種目で、さらなる高みを目指す。

〇…プロボクシングで日本人初の世界主要４団体王座を制覇し、昨年１２月のＩＢＯミニマム級王座（日本非公認）獲得での５団体制覇を最後に現役引退した高山勝成氏（４２）は「功労」部門で選出。現在は講演活動などに注力し「日本を飛び出してワールドチャレンジしたことなど、若い人たちに挑戦し続ける力、やり抜く力を伝えたい」。来年に初の著書出版も計画中。熱量は現役時代のままだ。