¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤«¤»¤Ê¤¤¼«¿®¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡×ÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¸ì¤ë
¡¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡á¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼£±£²µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤òÁí³ç¤·¤¿¡£³«ËëÀï¤Î¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿£²£°£²£µÇ¯¤Ï¡Ö£µ£°ÅÀ¡×¤ÎÉ¾²Á¡£Íèµ¨¤Ïº£µ¨¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜÀªºÇÂ¿¤Î£µ¿Í¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¬¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á¹âÌÚ·Ã¡¢À±Ìî¹À»Ê¡Ë
¡Ü¡¡¡Ü¡¡¡Ü¡¡¡Ü
¡¡£²¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï¡Ö£¸£µÅÀ¡×¤À¤Ã¤¿¼«¸ÊºÎÅÀ¡£º£Ç¯¤Î¾¾»³¤Ï²¿ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£µ£°ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡£±£²µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤ò¥Ä¥¢¡¼µÏ¿¤Î£³£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥Ã¥×£±£°¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢£±£²·î¤Î¥Ä¥¢¡¼³°Âç²ñ¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬Íèµ¨¤Ø¸÷¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£µ¤Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢£±£¶Ç¯°ÊÍè¤ÎÂç²ñ£²¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö£¹Ç¯Á°¤è¤ê¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿£¹Ç¯Á°¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤è¤ê¼«¿®¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£¹Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¤¿Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¿®¤¬Ìá¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¡£¼«¿®¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¼«¿®¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡Íèµ¨¤Ï¾¾»³¤ò´Þ¤á¡¢£µ¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¡£Á´°÷¤¬£²£°Âå¡£¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¹½¿Þ¤òµö¤¹µ¤¤Ï¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÉÝ¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¾å°Ì¤Ë¤¤¤ì¤ÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¡£¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤ËÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ì¤òÂÔ¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡ºÇ¹âÊö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç£±£±¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡££±£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î£²·î¤Ë£³£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¤Ø¤Î¸þ¾å¿´¤¬¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ò¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤»¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£²£°£±£±Ç¯¤Ë£²£·°Ì¤Ç¥í¡¼¥¢¥Þ¡Ê¥¢¥ÞºÇ¾å°Ì¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²£±Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÏÍèÇ¯¤Ç½Ð¾ì£±£µ²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÄÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¾¾»³±Ñ¼ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¿®¤òºÕ¤«¤ì¤ë¾ì½ê¡£µ»½Ñ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥¹¡£¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤âµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Êø¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¡¢£±£³µ¨ÌÜ¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¡¢»ýÂ³¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Áá¤á¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤¬Âè°ì¤ÎÌÜÉ¸¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÂ¿¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¤â¤¦°ì²ó¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¢£¼èºà¸åµ
¡¡¹çÆ±¼èºà¸å¤Ë³Æ¼Ò£±£°Ê¬¤Î¼èºà»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î£±£°Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¾»³¤Ï¡Ö¼«¿®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò£±£´²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÂÐ¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡Ö¼«¿®¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¦²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼«¿®¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¼¡¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¸å¼Ô¤³¤½º£°ìÈÖÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç£²ÆüÌÜ¤ò£¶£¸¤Ç²ó¤ê£µÂÇº¹¤Î£±£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢£³ÆüÌÜ¤Ë£·£¹¤ÈÍð¤ì¸åÂà¤·¤¿¡£¡Öµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤ÆÊø¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¡££³ÆüÌÜ¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ëµ»½Ñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£¡Öµ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿´¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾¾»³¤Î¿®¾ò¡£Â©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¡¢¼«¿®¤Î°ìÂÇ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¹âÌÚ¡¡·Ã¡Ë