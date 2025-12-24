第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で４年連続２０回目の出場となる城西大は、大学創立６０周年、駅伝部創部２５周年の節目の年に過去最高の３位超えを狙う。今季は複数の主力選手のけがによって１０月の出雲駅伝６位、１１月の全日本大学駅伝は９位でシード落ちと優勝争いには絡めず。巻き返しを期す箱根のキーマンは、前回５区３位の斎藤将也（４年）だ。「４代目・山の神」襲名に挑む。１万メートルの城西大日本選手記録も保持するチームのエースが、最後の箱根で区間新記録と往路Ｖを目指す。

「４代目・山の神」襲名へのラストチャンスに挑む。２年連続２度目の山を担うエース・斎藤が、箱根路に向けて大きな目標を掲げた。「山の神という代名詞しかいらない。神になれるか、なれないかの勝負だと思う」。４代目襲名へ。その視線は、天下の険の頂のさらに先を見据えている。

箱根５区では過去３人の「山の神」が誕生してきた。区間新記録を樹立し、往路優勝のゴールテープを切る―それが“襲名”の条件だ。前回大会の斎藤は、１週間前に３８度７分の高熱に苦しむなど、万全とはほど遠い状態。それでも区間３位、１時間１０分５０秒の快走を見せた。「去年の自分は体調を崩していたので参考にならない。どこまでタイムを伸ばせるかを目標にしている」。狙うのは、あくまで歴史に名を刻む走りだ。

櫛部監督から課された目標は、区間記録を約３０秒上回る１時間８分４５秒。前回大会で若林宏樹（青学大）が記録した１時間９分１１秒、さらに２０１５年に神野大地（青学大）が旧コース（現コースより約２・７キロ長い）を１時間１６分１５秒で走破し、現コース換算で１時間８分５４秒とされる“事実上の区間記録”をも上回る設定だ。常識を超える壁だからこそ、「あっと驚くような記録を出したい」と闘志は燃え上がる。

前回の体調不良は心境にも大きな変化をもたらした。「前回、チームに迷惑をかけてしまってから、自分の目標よりも、この箱根への思いが強くなった」。かつては先輩たちに背中を預け、自由に走っていた。だが、最上級生となった今は違う。「立場が変わり、後輩たちを引っ張る姿を見せられるようになった」。覚悟と責任を背負い、箱根の山と対峙（たいじ）する。

大学創立６０周年、駅伝部創部２５周年という節目の年。過去最高成績を目指すチームの浮沈は斎藤の走りに託される。心技体を整え、前人未到の領域への挑戦が始まる。（綾部 健真）

◆斎藤 将也（さいとう・しょうや）２００３年１０月２２日、福井・大野市生まれ。２２歳。福井・敦賀気比高に入学後、本格的に陸上を始める。全国高校駅伝は１年４区４２位、２年３区３３位、３年１区１１位。２２年に城西大経営学部に入学。箱根は１年２区１５位、２年２区８位、３年５区３位。２４年１１月に１万メートル２７分４５秒１２の城西大日本人記録を樹立。１６５センチ、５０キロ。

◆城西大 ２００１年創部。箱根駅伝は０４年に初出場。最高は２４年の３位。２３年出雲２位、２３年全日本５位が最高成績。部員は５１人、学生スタッフ５人。練習拠点は埼玉・坂戸市。タスキの色は黄色。女子駅伝部は全日本大学女子駅伝で１９９８、００、２５年の３度優勝。主なＯＢは１６年リオデジャネイロ五輪トラック長距離代表の村山紘太氏、２１年東京五輪３０００メートル障害代表の山口浩勢氏、山本唯翔（スバル）ら。