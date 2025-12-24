¡ÚÍÇÏ¤Î¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÛÍ§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¡¡Éã»Ò¤Ç¶¥±é¤È·Ñ¾µ¤Ø¤Î»×¤¤¡Ä¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤Ç£²¾¡ÌÜÁÀ¤¦Éã¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ç½é»²Àï¤¹¤ëÄ¹ÃË¡¦Í¥°ì½õ¼ê¤¬¶»ÃæÌÀ¤«¤¹
¢¡Âè£·£°²óÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£²·î£²£³Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤ÎÆÃ½¸´ë²è¡ÖÍÇÏ¤Î¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×Âè£³²ó¤Ï¡¢·ªÅì¤ÎÍ§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¡Ê£¶£²¡Ë¤ÈÍ§Æ»Í¥°ì½õ¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¿Æ»Ò¡£¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤Ç°ìºòÇ¯¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÂ³¤¯£²¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦Éã¤È¡¢¹âÌøÂç±¹¼Ë¤Ë½êÂ°¤·»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ç»²Àï¤¹¤ëÄ¹ÃË¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Î¶¥±é¤Ø¶»¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£Í§Æ»Ä´¶µ»Õ¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡£°ìºòÇ¯¤ÏÉðË¤È¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉü³è£Ö¡£ºòÇ¯¤Ï¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¥ì¡¼¥¹£²ÆüÁ°¤ËÆÍÁ³¤Î½ÐÁö¼è¾Ã¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Î¥«¥éÇÏ¤Ç¤ÎÀèÆ¬¥´¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇºÇ¸å¤Ë¡È¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡É¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤Ç»²Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£Â©»Ò¤ÎÍ¥°ì½õ¼ê¤¬Ä´¶µ¤ò¤Ä¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È¤Î¡È¶¥±é¡É¤À¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¶¥ÇÏ¤ò¸«¤Æ¡¢·ìÅý¤Ë¤â¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ï£±£¶Ç¯¤Ë¥Þ¥«¥Ò¥¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼£Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢³®ÀûÌç¾Þ±óÀ¬¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤âÂÓÆ±¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÎÏÃ¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÎäÀÅ¤À¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê°ì½ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡º£¡¢Í¥°ì¤µ¤ó¤ÏÄ´¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤Ï²¿¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¿¤·¤è¤¦¤¬¾¡¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÍç°ì´Ó¤Ç¶¥ÇÏ³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç£³£µÇ¯°Ê¾å¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤Ï½½Ê¬¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄêÇ¯°úÂà¤Þ¤Ç£±£°Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿º£¡¢´ê¤¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Í¡×¡£·Ñ¾µ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¤¤²æ¤¬»Ò¤È½é¤á¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£´Ö¶á¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Éð»Ö¡Ë
¡¡ÍÇÏµÇ°¤È¤¤¤¨¤ÐÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÀ¹Âç¤Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¤·¤«¤·Í§Æ»Ä´¶µ»Õ¤ÎÂ©»Ò¡¦Í¥°ì½õ¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤µ²±¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£Éã¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç±ä¤Ù£±£¸Æ¬¤ò½ÐÁö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤Ï£²£³Ç¯¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤ß¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï£±£´Ç¯¡£¥ô¥£¥ë¥·¡¼¥Ê¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£Åö»þ¤Ï³ØÀ¸¤Ç¶¥ÇÏ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ£²Ãå¤À¤Ã¤¿ÌÆÇÏ£³´§¤â¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤ÎÏ¢ÇÆ¤â¤¦¤í³Ð¤¨¡£¡Ö¡ÊÍ§Æ»±¹¼Ë¤Ç¡ËÊ£¿ô£Ç£±¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»Ò¤¬½é¤á¤Æ¡£»×¤¤Æþ¤ì¤â¾¯¤·¤º¤Ä²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ°úÂà¥ì¡¼¥¹¤°¤é¤¤¤Ï¡×¡£¼«¤éÃæ»³¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ì¾ÌÆ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ÏÄ´¶µ»Õ»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤âÎå¤à¡£Éã¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤¬¡¢Æ»¤Î¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¿¤É¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¿ÆÉã¤Ï½Ã°å¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¾èÇÏ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢°Û¤Ê¤ë·Ð¸³ÃÍ¤ò°Õ¼±¡£Éã¤ÎÄêÇ¯°úÂà¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È£¸Ç¯¤Ç¡¢¡Ö¿ÆÉã¤¬ÄêÇ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¼õ¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ä´¶µ¤ò¤Ä¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÇÄ©Àï¡£¡ÖÂç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢±¹¼Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Îµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½é¤á¤ÆÎ×¤àº×Åµ¡£¡È¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£¡Ê¿åÇ¼¡¡°¦Èþ¡Ë
¡¡¢¡Í§Æ»¡¡¹¯É×¡Ê¤È¤â¤ß¤Á¡¦¤ä¤¹¤ª¡Ë£±£¹£¶£³Ç¯£¸·î£±£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£²ºÐ¡£ÂçºåÉÜÎ©Âç¡ÊÅö»þ¡ËÂ´¶È¸å¤Î£¸£¹Ç¯¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥óÆþ¤ê¡£Àõ¸«¹ñ°ì±¹¼Ë¡¢¾¾ÅÄ¹ñ±Ñ±¹¼Ë¤Ç¤Î½õ¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£°£²Ç¯¤Ë³«¶È¡££±£¸¡¢£²£´Ç¯¤ËºÇÂ¿¾Þ¶â³ÍÆÀÄ´¶µ»Õ¾Þ¡¢£²£°Ç¯¤ËºÇ¹â¾¡Î¨Ä´¶µ»Õ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££Ê£Ò£ÁÄÌ»»£µ£´£¶£·Àï£¸£°£´¾¡¡£½Å¾Þ£·£¸¾¡¤Ç£Ç£±¤Ï¸½ÌòºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£²£³¾¡¡£³¤³°¤Ç¤â£Ç£±¡¦£²¾¡¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¢¡Í§Æ»¡¡Í¥°ì¡Ê¤È¤â¤ß¤Á¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£²·î£±£³Æü¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡£¾®³Ø£µÇ¯¤«¤é¾èÇÏ¤ò»Ï¤á¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë±Ñ¹ñ¡¢°¦¹ñ¤Ç¸¦½¤¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¶õ¹Á¡¢Çò°æËÒ¾ì¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¡££²£³Ç¯£±·î¤«¤é·ªÅì¡¦¹âÌøÂç±¹¼Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¹¶¤áÇÏÀìÌç¤Î½õ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼£µÃå¤Î¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÄ´¶µ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥À¡¼¥Ä¡£
¡¡¢¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡¡ºî²È¤ÎÁá¸«ÏÂ¿¿»á¤¬¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ï£±£¹Ç¯¤Ë¿·Ä¬¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡££±£¹Ç¯ÅÙ£Ê£Ò£Á¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¡¢Âè£³£³²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£Ç¯£±£°·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£·ì¤ÈÌ´¤Î¡Ö·Ñ¾µ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬ÇÏ¼ç¤ò»Ù¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î·ª¿Ü±É¼£¤ò±é¤¸¤¿¡£