»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Ï¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤¬¼ã¤¤¿Í¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤¿¸½¾Ý¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×
¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Ï22ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½÷À½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢½¢Ç¤¸å¤â¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷ÀÀ¯¼£²È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ¯ºöÏÀµÄ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢¸µ½÷ÀÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»³Èø»á¤Ï¡Ö½÷ÀÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤Ï»Ù»ýÎ¨¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï¸½¿¦¤Î»þ¤«¤é¡¢½÷À¤ò¤³¤È¤µ¤é¤ËÂåÉ½¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤«¤é½÷ÀÁíÍý¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö½÷ÀµÄ°÷¤Ï¤È¤«¤¯¡¢½÷ÀÀ¯ºö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤½¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷ÀµÄ°÷¤¬³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¢·ûË¡¡¢·ÐºÑ¤Ê¤É´ðÁÃÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê½÷ÀµÄ°÷¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹Î¢Ê¢¤È»×¤¦¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¹ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¹¤ë¡£¤È¤«¤¯¡¢À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ò¶²¤ì¤º¡¢¹ñÌ±¤ËÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¹ñÌ±¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¹ñ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ë¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤È¤Ï¹Í¤¨¤¬°ã¤¦¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÁØ¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¹â»Ù»ýÎ¨¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢Á°À¯¸¢¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤äÌµÅÞÇÉÁØ¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÂè2¼¡À¯¸¢¤Ç¡Ë°ÂÇÜÁíÍý¤¬¼ã¤¤¿Í¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤¿¸½¾Ý¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¼ã¤¤¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÀ¯¼£¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤É¤¦À¯¼£¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«ÎÏÎÌ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÈÎ¢Ê¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¡¢¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£