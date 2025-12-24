NAZE¡¢½ÂÃ«¤òÀÄ¤ËÀ÷¤á¤ë°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¡ØDREAM STAGE¡Ù·àÃæ²Î¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»
¡¡7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡¿¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÄ¤ÎÆ¶·¢ SHIBUYA ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÀÄ¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡Û¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëNAZE¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í
¡¡NAZE¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ºî¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÔ¾Í»ö¤Ç¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡ÈÇ®·ì¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤À¡£
¡¡ÀÄ¤¯µ±¤¯Åß¤Î½ÂÃ«¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿NAZE¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£½éÂÎ¸³¤ÎÀÄ¤ÎÆ¶·¢¤ËÂç¶½Ê³¡ªNAZE¤¬¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì
¡¡º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÄ¤ÎÆ¶·¢ SHIBUYA¡×¡£Åß¤Î½ÂÃ«¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ò¸¸ÁÛÅª¤ÊÀÄ¤¤¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤ê¤«¤éÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤Þ¤Ç¤Î800m¤òÀÄ°ì¿§¤ÎÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡¡MC¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢NAZE¤¬¸µµ¤¤è¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥È¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¼þÊÕ¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿NAZE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é300¿Í¤Û¤É¤Î´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥»¥¤¤«¤éÇ¯Îð½ç¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¥æ¥ó¥®¤¬¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡MC¤«¤éÀÄ¤ÎÆ¶·¢¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡ª ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥È¤È¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ä¥¿¥¤¤Ë¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥È¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤ä³ø»³¤Ë¤â¸ø±à¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª ÀÄ°ì¿§¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡ª¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤Ï°ì²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤ì¤Çº£Æü¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó½éÂÎ¸³¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ ¡£
¢£NAZE¤¬¸ì¤ë¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡¡¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥¦¥ä¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤å«¤òÉÁ¤¯¡È¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð ¡£
¡¡NAZE¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤¬¤éÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÌòÌ¾¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ä³Ú¶ÊÇÛ¿®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßTBS¸ø¼°YouTuboo¤È¡ÖTVer¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢NAZE¤ÎÁÇ´é¤ÈÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¦ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ê¥¼¥É¥ê¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥ó¥®¤¬¡ÖÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤ËºÇ¹â¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¢¤²¤¿ºÇ¶á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿º¹¤·Æþ¤ì¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÇÎÑÌé¤µ¤ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¥¥à¥´¥ó¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤òËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ó¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ ¡£
¢£·àÃæ²Î¡ÖWanderlust¡×¤ò´Þ¤à2¶Ê¤òÈäÏª¡ª
¡¡¥¢¥È¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ²Î¤Ç¤â¤¢¤ëËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¡ÖWanderlust¡×¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖWanderlust¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤âÅ£ÉÕ¤±¡£ÈäÏª¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¥¦¥ä¤¬¡ÖÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÑÌé¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¸ãºÊ¤µ¤ó¤ÏÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡¢Æ´¤ì¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤Î»þ¤Ï¥Ñ¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÁ°¤Î¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î»þ¤Ï¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤äÊÑ´é¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à¥´¥ó¤â¡Ö»£±ÆÁ°¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤Ê¤É¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎÑÌé¤µ¤ó¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´°àú¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤µ¤¹¤¬¡ª¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Ëè²ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿ ¡£
¡¡¥É¥Ò¥ç¥¯¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ï³§¤µ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢À±Ìî¸»¤Î¡ÖÎø¡×¤òÈäÏª¡£³Ú¶Ê¤¬²ñ¾ì¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£NAZE¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜÀþ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤â¡£ºÇ¸å¤Ï³Æ¡¹¤Î¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥æ¥¦¥ä¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ¤ò»ß¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤ì¤«¤é¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÈËÍ¤¿¤ÁNAZE¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç½é¡¹¤·¤µ¤È¾ðÇ®¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤¿NAZE¡£¤½¤Î¤¤é¤á¤¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¡É¤Ø¤È³Î¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬Ì´¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡Û¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëNAZE¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í
¡¡NAZE¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ºî¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÔ¾Í»ö¤Ç¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡ÈÇ®·ì¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤À¡£
¢£½éÂÎ¸³¤ÎÀÄ¤ÎÆ¶·¢¤ËÂç¶½Ê³¡ªNAZE¤¬¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì
¡¡º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÄ¤ÎÆ¶·¢ SHIBUYA¡×¡£Åß¤Î½ÂÃ«¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ò¸¸ÁÛÅª¤ÊÀÄ¤¤¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤ê¤«¤éÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤Þ¤Ç¤Î800m¤òÀÄ°ì¿§¤ÎÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡¡MC¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢NAZE¤¬¸µµ¤¤è¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥È¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¼þÊÕ¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿NAZE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é300¿Í¤Û¤É¤Î´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥»¥¤¤«¤éÇ¯Îð½ç¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¥æ¥ó¥®¤¬¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡MC¤«¤éÀÄ¤ÎÆ¶·¢¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡ª ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥È¤È¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ä¥¿¥¤¤Ë¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥È¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤ä³ø»³¤Ë¤â¸ø±à¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª ÀÄ°ì¿§¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡ª¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤Ï°ì²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤ì¤Çº£Æü¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó½éÂÎ¸³¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ ¡£
¢£NAZE¤¬¸ì¤ë¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡¡¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥¦¥ä¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤å«¤òÉÁ¤¯¡È¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð ¡£
¡¡NAZE¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤¬¤éÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÌòÌ¾¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ä³Ú¶ÊÇÛ¿®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßTBS¸ø¼°YouTuboo¤È¡ÖTVer¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢NAZE¤ÎÁÇ´é¤ÈÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¦ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ê¥¼¥É¥ê¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥ó¥®¤¬¡ÖÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤ËºÇ¹â¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¢¤²¤¿ºÇ¶á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿º¹¤·Æþ¤ì¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÇÎÑÌé¤µ¤ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¥¥à¥´¥ó¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤òËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ó¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ ¡£
¢£·àÃæ²Î¡ÖWanderlust¡×¤ò´Þ¤à2¶Ê¤òÈäÏª¡ª
¡¡¥¢¥È¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ²Î¤Ç¤â¤¢¤ëËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¡ÖWanderlust¡×¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖWanderlust¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤âÅ£ÉÕ¤±¡£ÈäÏª¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¥¦¥ä¤¬¡ÖÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÑÌé¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¸ãºÊ¤µ¤ó¤ÏÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡¢Æ´¤ì¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤Î»þ¤Ï¥Ñ¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÁ°¤Î¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î»þ¤Ï¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤äÊÑ´é¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à¥´¥ó¤â¡Ö»£±ÆÁ°¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤Ê¤É¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎÑÌé¤µ¤ó¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´°àú¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤µ¤¹¤¬¡ª¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Ëè²ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿ ¡£
¡¡¥É¥Ò¥ç¥¯¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ï³§¤µ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢À±Ìî¸»¤Î¡ÖÎø¡×¤òÈäÏª¡£³Ú¶Ê¤¬²ñ¾ì¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£NAZE¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜÀþ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤â¡£ºÇ¸å¤Ï³Æ¡¹¤Î¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥æ¥¦¥ä¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ¤ò»ß¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤ì¤«¤é¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÈËÍ¤¿¤ÁNAZE¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç½é¡¹¤·¤µ¤È¾ðÇ®¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤¿NAZE¡£¤½¤Î¤¤é¤á¤¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¡É¤Ø¤È³Î¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬Ì´¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£