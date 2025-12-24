»³ËÜÎ¤ºÚ¡¢Ï·¸å¤Î°Ü½»Àè¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¡Ä¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥êÎ¹¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÆüº¹¤·¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¾Æ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö30Ê¬¤Ë1²óÆü¾Æ¤±»ß¤áÅÉ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤âÆüº¹¤·¤Î¶¯¤µ¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¢£¡ÊÀ²¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤â¡¢»ä·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ªÏ·¸å¤Ï¥Ð¥êÅç¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ä¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë°Ü½»¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥êÅç¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤Æ¤âÈþ¤·¤µ¤ÏÉÔÊÑ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£