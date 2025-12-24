¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¾®ÁáÀîÀ¶¤ÎÈþ¿Í²è¡¡ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û50Ëü±ß¢ª¥ÉµéÃÍ¡¡º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¡¼¡¼¤ó¡ª¡×
¡¡23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§54¡Ë¤Ë¡¢ÂçÀµ»þÂå¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆüËÜ²è²È¡¦¾®ÁáÀîÀ¶¡Ê1899¡Á1948¡Ë¤ÎºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥ÉµéÃÍ¡É¤Î·ë²Ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉµéÃÍ¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÁáÀîÀ¶¤ÎÈþ¿Í²è
¡¡60Ç¯Â³¤±¤¿É½¶ñ»Õ¤òºòÇ¯°úÂà¤·¤¿°ÍÍê¿Í¡£Æ±¤¸É½¶ñ»Õ¤À¤Ã¤¿Éã¤¬60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÎµµÜ¾ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÖÌÜ¹õ²í½ö±à¡×¤ÎÊÉ²è¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢É´ÃÊ³¬ÃÊ¤ËÄÌ¤¸¤ëÏ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¨¤ò¡¢»Å»ö¤ÎÂå¶â¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¡É¤ªÊõ¡É¡¢¾®ÁáÀî¤ÎÈþ¿Í²è¡£°¼à¥¹ë²Ú¤ÊºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬ºîÉÊ¤Ë½ý¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö²í½ö±à¤ÎÊý¤¬ÌµÍý¤ËÇí¤¬¤½¤¦¤È¤·¤ÆÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ÍÍê¿Í¤ÎÉã¿Æ¤¬¶âÅ¥¤ÇÊä½¤¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï50Ëü±ß¤ÈÄó¼¨¡£º£ÅÄ¤ÏËÜÊª¤È¿®¤¸¤Æ¡Ö150Ëü±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢º£ÅÄ¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¥Ô¥¿¥ê¡£¡Ö150Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦´ÕÄê³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¡¼¡¼¤ó¡ª¡×¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡´ÕÄê¤·¤¿¡Ö»×Ê¸³Õ¶äºÂ¡×Å¹Ä¹¤Î¶â»ÒÊþÍµ»á¤Ï¡Ö¾®ÁáÀîÀ¶¤Î¿¿É®¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¡£º£ÅÄ¤«¤é½ý¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÇÜ¤°¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉµéÃÍ¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÁáÀîÀ¶¤ÎÈþ¿Í²è
¡¡60Ç¯Â³¤±¤¿É½¶ñ»Õ¤òºòÇ¯°úÂà¤·¤¿°ÍÍê¿Í¡£Æ±¤¸É½¶ñ»Õ¤À¤Ã¤¿Éã¤¬60Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÎµµÜ¾ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÖÌÜ¹õ²í½ö±à¡×¤ÎÊÉ²è¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢É´ÃÊ³¬ÃÊ¤ËÄÌ¤¸¤ëÏ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¨¤ò¡¢»Å»ö¤ÎÂå¶â¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¡É¤ªÊõ¡É¡¢¾®ÁáÀî¤ÎÈþ¿Í²è¡£°¼à¥¹ë²Ú¤ÊºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï50Ëü±ß¤ÈÄó¼¨¡£º£ÅÄ¤ÏËÜÊª¤È¿®¤¸¤Æ¡Ö150Ëü±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢º£ÅÄ¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¥Ô¥¿¥ê¡£¡Ö150Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦´ÕÄê³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¡¼¡¼¤ó¡ª¡×¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡´ÕÄê¤·¤¿¡Ö»×Ê¸³Õ¶äºÂ¡×Å¹Ä¹¤Î¶â»ÒÊþÍµ»á¤Ï¡Ö¾®ÁáÀîÀ¶¤Î¿¿É®¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¡£º£ÅÄ¤«¤é½ý¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÇÜ¤°¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£