º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁí³ç¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù4»þ´ÖSP¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡±©Ä»¿µ°ì¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÎÌë¤ÎÆÃÈÖ¡Ø2025Ç¯¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹100Ï¢È¯!!¡Ù¤¬¡¢24Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù4»þ´ÖSP¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡Ëè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤ÎÄ«¡¢ºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÌë¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¤Ç2025Ç¯¤òÁí·è»»¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹100Ï¢È¯!!¡×¤ÈÂê¤·¡¢4»þ´Ö¤Ö¤Ã¤È¤ª¤·¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿¹ñÆâ³°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏMC¤Î±©Ä»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¶ÌÀîÅ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢ËÌÅÍ¾½¤é¹ë²Ú¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¿Ø¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÇÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤µÄÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¡Ê26Æü¸ø³«¡Ë¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢25Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤È¤â¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼¡¤¤¤À¥¯¥ÞÈï³²¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ¹¶·¡¢½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÖÍå¡£Åö»ö¼Ô¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤½¤Î¸å¤ä¡¢ÏÃÂê¤Î¸½¾ì¤Ø¤ÎÆÈ¼«¥í¥±¡¢¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌ¾¾ìÌÌ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡ÉÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÌÐ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¡£°ìÌÐ¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¡È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î6¥ö·î¡¢¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¤Î¿´¶¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÉ½ã¤Ï¥¯¥ÞÈï³²¤Î¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤¿¤á½©ÅÄ¤Ø¥í¥±¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç½»Ì±¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¡£¥¯¥ÞÂÐºö¤òÃ´¤¦ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Âç¿Ã¤Ë¤âÄ¾·â¤·¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢24Ç¯9·î¤Ë¿Í¹©¸Ô´ØÀáÃÖ´¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿°ìÌÐ¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿Ì©ÃåVTR¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤ä¡¢´ÔÎñ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë°å»Õ¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±©Ä»¡¢¶ÌÀî¡¢µÆ´ÖÀéÇµ¤Ë¤è¤ëµþÅÔ¡¦Í¿¼ÕÌîÄ®¤Ç¤Î°ð´¢¤ê¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¡£¿µ½Å¤¹¤®¤ë¶ÌÀî¤Î¥³¥ó¥Ð¥¤¥óÁàºî¤ËµÆ´Ö¤¬¶Ã¤¡¢±©Ä»¤¬»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤é¤·¤¤¶õµ¤´¶¤â·òºß¤À¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¶ÌÀî¤¬¡Ö1Ç¯´Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌµÃã¶ìÃã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¤½¤¦¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£°ìÌÐ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«»×¤¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤âÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÙ¡¹¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¼«¿È¤â²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡ÖËÍ¤Ï´Ä¶Âç¿Ã¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÄï¤Ë¤Ï¡ËÊ¹¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥í¥±¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿±©Ä»¤Ï¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Î¡È¸Ô´ØÀáÃÖ´¹¼ê½Ñ¡É¡¢ÎÉ½ã¤µ¤ó¤Î¡È¥¯¥ÞÈï³²¡É¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤Î¡È°ð´¢¤ê¡É¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎVTR¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎÉ½ã¤µ¤ó¤È¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¥â¥á¤¿¤ê¡¢°ìÌÐ¤µ¤ó¤Î¤ª¥È¥Ü¥±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£Ç¯¤Î¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È4¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄ¾¤é¤Ê¤¤¡ªÄ¾¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤È¤Ã¤¯¤ËÄ¾¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ê°ìÌÐ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤È¤â¤Ê¤Î¤Ï¥ª¥ì¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¡ÊÎÉ½ã¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÀäÌ¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ê¶ÌÀî¡Ë¤È¡¢3¿Í¤Ï³«¤Ä¾¤ê¡£±©Ä»¤À¤±¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍèÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤â¡¢¤³¤Î4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±©Ä»¤ÏºÇ¸å¡¢º£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Î¤ß¤É¤³¤í¤ò¡Öº£Ç¯¤Î¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤È°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¼«Í³¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¡É¡¢¡È¥â¥á¤ë¤È¤³¤í¡É¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¬¡Ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¡É¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë¶É¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢4¿Í¤Î·ëÂ«¤òÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
