¥ê¥Ó¥¢ÁíÄ¹¤ÎÅë¾èµ¡ÉÔÌÀ¡¢ÄÆÍî¤«¡¡¥È¥ë¥³¼óÅÔ¡¢5¿Í»àË´¤È»ÃÄê¼óÁê
¡¡¡Ú¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥§¥ë¥ê¥«¥äÆâÁê¤Ï23Æü¡¢¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤Î¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿¾®·¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤ÈX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±µ¡¤Ë¤Ï¥È¥ë¥³¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ó¥¢·³¤Î¥Ï¥À¥Ã¥É»²ËÅÁíÄ¹¤é5¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈÄÆÍî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Åö¶É¤¬ÁÜº÷³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ó¥¢¤Î¥É¥Ù¥¤¥Ð»ÃÄê¼óÁê¤Ï23Æü¡¢¥Ï¥À¥Ã¥É»á¤é5¿Í¤¬¡ÖÈá·àÅª¤ÇÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¡×¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï¥ê¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥È¥ê¥Ý¥ê¤Ë¸þ¤±Î¥Î¦¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ó¥¢¤ÏÃæÅìÌ±¼ç²½±¿Æ°¡Ö¥¢¥é¥Ö¤Î½Õ¡×¸å¤Îº®Íð¤ÇÆâÀï¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢2020Ç¯¤ÎÄäÀï¸å¤â¥È¥ê¥Ý¥ê¤¬µòÅÀ¤Î»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÈÅìÉô¥È¥Ö¥ë¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÀªÎÏ¤ËÊ¬Îö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÃÄêÀ¯¸¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥È¥ë¥³¤Î¹ñ²ñ¤Ï22Æü¡¢¥ê¥Ó¥¢¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥³·³¤ÎÇ¤´ü¤ò26Ç¯1·î¤«¤é2Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥À¥Ã¥É»á¤Ï23Æü¤Ë¥¢¥ó¥«¥é¤Ç¥®¥å¥ì¥ë¹ñËÉÁê¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£