¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ä·ÐºÑ¤òº¬Äì¤Ç»Ù¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÝ»º¡¢¼Ú¶â¡¢ÉÔÀµ¡¢Áè¤¤¡Ä¡ÄÆ¯¤¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿ÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¤ÎÃ»ÊÔ½¸¡Ø¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡Ù¤¬¡¢WOWOW¡ÊÁ´4ÏÃ12·î27¡¦28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
【写真】この記事の写真を見る（7枚）
¡¡¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀÐ´Ý´´Æó¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤È½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î¤ªÍ§Ã£¡£ºîÉÊ¤ÎÎ¢ÏÃ¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡ÃÓ°æ¸Í½á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×
¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÀÐ´Ý¡§¡¡½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤·¤¿»þ¡¢³§¤Ç¤´°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£TBSÎÐ»³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡ËÍ¡¢¤¢¤Î¤È¤¥¨¥¥¹¥È¥é¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¥ß¡¢¤¢¤Î¤Ø¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¡£¥¨¥¥¹¥È¥é¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ä¹ÔÅ¹ÊÞÆâ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÌò¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ºî²È¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸½¾ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃÓ°æ¸Í¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤Æ¤â²¹ÏÂ¤ÊÊý¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡ËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î´é¤ÈÌòÌ¾¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤ó¤À¤óÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤Æ¡ÖÁá¤¯µ¢¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀõÌî»ÙÅ¹Ä¹¡ÊÀÐ´Ý¤µ¤ó¤ÎÌòÌ¾¡Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¡ÈÇò¤¤Ìò¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤Ã¤Æ¡×
ÀÐ´Ý¡§¡¡¼Â¤Ï¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Ã¤ÆËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ»Íµ¨¤ò¼¤á¤Æ¡¢±ÇÁü¤Î»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤âº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎÉ¤¤¿Í´Ö¤ÎÌò¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤È¤Ê¤ëÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÀõÌî»ÙÅ¹Ä¹Ìò¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¡ÈÇò¤¯¤Ê¤¤Ìò¡É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡»£±Æ¤Î»þ¡¢¤ä¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤¬¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£É¡¤ÈÉ¡¤¬¤¹¤ì¹ç¤¦¤¯¤é¤¤¡£¡ÊÈ¾ÂôÄ¾¼ùÌò¤Î¡Ëºæ²í¿Í¤µ¤ó¤¬»öÁ°¤Ë¡ÖÀÐ´Ý¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤´¤¯Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡¢¤¤¤¤³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹õ¤¤Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤éÄ®¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¤ËÀåÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢°û¤ß²°¤Ç¡Ö¤Á¤Ã¡×¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡±éµ»¤È¸½¼Â¤òº®Æ±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä±é·à¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀÐ´Ý´´Æó¡áÀõÌî»ÙÅ¹Ä¹¡×¤È¤¤¤¦ºþ¤ê¹þ¤ß¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£°ì»þ´ü¤ÏÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤ÆÊÑÁõ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¡Ø¥ë¡¼¥º¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¡ÈÇò¤¤Ìò¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¹õ¤«¤éÇò¤ÎÌò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Öºî²È¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿Æ¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×
ÀÐ´Ý¡§¡¡ÃÓ°æ¸Í¤µ¤ó¤¬·àÃÄ»Íµ¨¤Îµ¡´Ø»ï¡Ö¥é¡¦¥¢¥ë¥×¡×¤ËÏ¢ºÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤´±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°û¤ß¤Ë¤Ç¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¥Ø¥Ù¥ì¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¼¡¤ÎÆü¤ÎÃë¤Ë¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤½¤ó¤ÊÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¤²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éßµï¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÓ°æ¸Í¤µ¤ó¤Ï¿§¡¹¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿Æ¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÁê¼ê¤ÎÍ»»ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿Í´Ö½¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÀÐ´Ý¡§¡¡º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡Ù¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤Î¡Ö½½Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÈÂè4ÏÃ¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶â¤òÂß¤¹Â¦¡¢¼Ú¤ê¤ëÂ¦¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ð¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡Ãæ¾®´ë¶ÈÁê¼ê¤ÎÍ»»ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿Í´Ö½¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¶ä¹Ô¤ËÆþ¤Ã¤ÆºâÌ³½ôÉ½¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò½¬¤¦¤È¡¢¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤¬²¿¡ó°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê´ð½à¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¤ÎºÝ¤Ë¶µ´±Ìò¤Î¿Í¤«¤é¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎËÜÊª¤ÎºâÌ³½ôÉ½¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö·¯¤Ê¤éÍ»»ñ¤¹¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¡Ø¥¢¥¥é¤È¤¢¤¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡´ö¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÂß¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÇ§¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¶µ´±Ìò¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍ»»ñ¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£·¯¤é¤¬ÊÙ¶¯¤·¤¿´ð½à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âß¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤«¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡£¼ÂÎã¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£´ù¾å¤ÎÏÀÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âç¶ä¹Ô¤è¤ê¤â¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥ÖÈÄ±Ä¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Î99¡ó¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¤½¤·¤Æ»Ä¤ê¤Î1¡ó¤ÎÂç´ë¶È¤¬¡¢¤½¤Î99¡ó¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Ï¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç´ë¶È¤¬¡ÖÀÇ¶â¤Ï²¶¤¿¤Á¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¡£²¼ÀÁ¤±¤ÎÈá°¥¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆü¡¹¤É¤³¤«¤Î²ñ¼Ò¤¬»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
ÀÐ´Ý¡§¡¡É½Âêºî¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂÏÃ¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤«¤Ð¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¡¢·ø¼Â¤Ë²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Äï¤È¡¢¶ä¹Ô¤Ç°Î¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¶ä¹Ô¤ÇÍ»»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ëÏÃ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·»ÄïËÜ¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ü¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¸ý¤ò½Ð¤·¤ÆÙæ¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬·ë¹½Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤´ËÜ¿ÍÆ±»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£À¸¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÓ°æ¸Í¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ò¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éßÕ(¤¢¤Ö)¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆÉ¤à¤Î¤¬¶ì¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Á´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤Ë¤¤¤ëËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÆâÂ¦¤òÇÁ¤±¤¿¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¶âÍ»¤ÎÀ¤³¦¤ÏÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æü¡¹¤É¤³¤«¤Î²ñ¼Ò¤¬»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÎ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÅÁÉ¼¤òÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð·×»»¾å¤Î¼ê¸µ¸½¶â¤È¼ÂºÝ¤Î»Ä¹â¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»ÙÅ¹Á´°÷¤Ç´Ö°ã¤¤¤òÃµ¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤Ê¤¼¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬ÆþÎÏ¤¹¤ë·å¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£100Ëü±ß¤È10Ëü±ß¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡Ö¤±¤¿¤Á(¡¦¡¦¡¦)¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤±¤¿¤Á¡ª½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¹çÀµ¤·¤¤¿ô»ú¤È¸í¤Ã¤¿¿ô»ú¤Îº¹³Û¤¬9¤Ç³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¡£º£¤ÎÎã¤À¤Èº¹³Û¤Ï90Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö100Ëü±ß¤ÎÅÁÉ¼¤òÃµ¤»¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¡£º£¤Î¶ä¹Ô¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Î¤¤¤¿¤³¤í¤Ï·×»»¾È²ñ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÆü¤Î·×»»¡¢¥´¥á¥¤¡Ê¤´Ì¾»»¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤Æ¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇï¼ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡¤¹¤´¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÓ°æ¸Í¡§¡¡º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ò¼á¤äÀÚ¤ê¸ý¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ´Ý¡§¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÌò¤â¡¢ÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤¬¤¹¤´¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÊ±Áõ¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Î99¡ó¤ÏÃæ¾®´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤À¤Ê¤È¡£¿ÍÀ¸¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ç»¤¤2ÌëÏ¢Â³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤â½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃÓ°æ¸Í½á
1963Ç¯´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£98Ç¯¡Ø²Ì¤Ä¤ëÄì¤Ê¤¡Ù¤Ç¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¡¢2011Ç¯¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥·¥ã¥¤¥í¥Ã¥¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¡Ø¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡Ù¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Ê¤É¡£
ÀÐ´Ý´´Æó
Åìµþéº½ÑÂç³Øºß³ØÃæ¤Î1990Ç¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨ÆþÃÄ¡£¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢·àÃÄ¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡ÙÅù¤Ë¼ç±é¤·¡¢07Ç¯ÂàÃÄ¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÉñÂæ¡¢±ÇÁü¡¢²»³Ú¤È³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ØÂêÌ¾¤Î¤Ê¤¤²»³Ú²ñ¡Ù¡¢¡Ø·ò¹¯¥«¥×¥»¥ë ¥²¥ó¥¤Î»þ´Ö¡Ù¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¡Ê7¸ø±é¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£
