¤¤Î¤¦Æ»Æâ¤Ç¤Ï²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Ç¤Ï¥¢¥Ñー¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£µ£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è·î´¨Åì£²¾ò£µÃúÌÜ¤Î£³³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°£¸»þÈ¾¤´¤í¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤«¤é¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Î£³³¬ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½£¶»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë£µ£°ÂåÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å£¶»þÈ¾¤´¤í¡¢¹¾ÊÌ»Ô¤ÎÃÄÃÏ¤Î°ì¼¼¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£µ¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ç²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£