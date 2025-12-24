¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¡È´ñÌ¯¤Ê´Ø·¸À¡É¡¡¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡ÖÀµÄ¾¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥¬¥¹¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»þ¤Î·Ð¸³¤Ï¶ì¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡F1¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï2016Ç¯¤«¤é10¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬³«Ëë¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢2¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤È¸òÂå¡£¤½¤Î³ÑÅÄ¤âÀ®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢Íèµ¨¤Ç¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌò²ó¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï´í¸±¤À¤Ã¤¿!? ¥Î¥ê¥¹¤¬¡Ö¶²¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤¿¡¢7Ç¯Á°¤Î2019Ç¯¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤Î1¿Í¤¬¸½¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤À¡£Á°Ç¯¤Î2018Ç¯¤Ë¥È¥í¡¦¥í¥Ã¥½¡Ê¸½¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ÇF1¥¥ã¥ê¥¢¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂè12Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤òºÇ¸å¤Ë¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤ò¼º¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPLANET F1¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î21Æü¤Îµ»öÆâ¤Ç¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëºßÀÒ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ø¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¹¥ê¡¼¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¾õ¶·¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖF1»²Àï2Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¡¢Âç¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤é¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Í¥Àè¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢F1·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE½Ð¿È¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê´ñÌ¯¤Ê´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÁö¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥Á¡¼¥à¤¬ËÍ¤Î·ë²Ì¤ò½½Ê¬¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤âÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»þÂå¤Î¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¤ÏºÆ¤Ó¥È¥í¡¦¥í¥Ã¥½¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¿¥¦¥ê¤â´Þ¤á¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÊÖ¤êºé¤¤Îµ¡²ñ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇF1¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÁ°¤Ë¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÌ³¤á¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤À¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Îµ²±¤Ç¤Ï¡¢¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]