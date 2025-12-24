「人生最大の挑戦」で番狂わせは起きるのか　母国メディアが描く井上尚弥との頂上決戦「ピカソはすべてやり遂げたはず」

現地入りした井上は「サウジは思っていたよりリラックスできた」と語った(C)Getty Images

サウジアラビア・リヤドで行われるボクシング興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」がいよいよ目前となった。現地時間12月27日の大会では、メインイベントの世界4団体スーパーバンタム級タイトルマッチで王者・井上尚弥（大橋）にアラン・デビッド・ピカソ（メキシコ）が挑む。

【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥の衝撃KOシーンをチェック

各国識者などによる下馬評はチャンピオンの優位と見る声で埋め尽くされている中、25歳の挑戦者は番狂わせを起こすべく、強い覚悟とともにリングに上る。母国メディアがピカソの足跡を振り返りながら、大一番となる試合を展望している。

メキシコのニュースサイト『EL HERALDO DE MEXICO』が井上とのタイトル戦についての特集記事を22日に配信。同メディアは、「メキシコ人ボクサーはあらゆる予想を覆し、無敗を続けるスーパーバンタム級統一王者ナオヤ・イノウエのタイトル奪取を目指す」と綴っている。

スーパーバンタム級の頂点に君臨する“モンスター”との一戦を、ピカソにとっての「ボクシング人生最大の挑戦」と強調。その上で同メディアは、井上と同じく、ピカソも32勝1分けという無敗の戦績を積み上げてきたプロキャリアにフォーカスする。「2000年にメキシコシティで生まれたピカソは、幼少期からボクシングが日常の一部である環境で育った。早くから才能を示したものの、急速な成長は求められず、じっくりとした育成がなされた」などと指摘。