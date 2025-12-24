グロリアート新ルージュが登場！最高級のつや感と色持ちを実現♡

ナリス化粧品の最高級ポイントメークブランド「グロリアート」が、2026年2月21日に新しいルージュを発売します！新作『ザ ルージュ』は、つや感と色持ちに優れ、加齢で薄くなった唇をふっくらと見せる錯視効果も。選び抜かれた10色は、日本人女性の肌色にぴったり合うように開発されており、毎日のメイクに特別な輝きを与えてくれます。上品な美しい唇を実現しましょう♡

上品なつや感と色持ちを実現した『ザ ルージュ』

新しい『グロリアート ザ ルージュ』は、加齢で薄くなった唇に厚みを与え、艶感のある若々しい印象を作り出します。フィットフィルム技術を採用し、唇の水分と反応してジェル状に変化。

色持ちがよく、外的要因にも強く、長時間きれいな状態が続きます。また、なめらかなつけ心地で、まるで紅筆を使うような特別な感覚を楽しめます。日常のメイクがもっと楽しく、華やかに♡

日本人女性の肌色にぴったりな10色のバリエーション

『ザ ルージュ』は、日本人女性の肌色を美しく見せるために開発された10色の厳選されたバリエーションが特徴です。ブルベ・イエベそれぞれの肌を引き立てる色設計で、あなたの顔印象を明るく輝かせます。

例えば、「憧紅（あこがれあか）」は、大人の品格を表現する美しいレッド系カラー、「花宵雲（はなよいぐも）」は、アンニュイな大人の雰囲気を作り出すダスティローズ。

どの色も日本の美しい心情を表現した名前が付けられ、使用するたびに気持ちが上向きに♪

美容成分が唇を潤し、長時間の美しさをサポート

モダマ

レディラック

ローズマリー

『グロリアート ザ ルージュ』には、モダマエキスやハイブリッドローズ花エキス、ローズマリーエキスなど、オリジナルの保湿成分が豊富に含まれています。

これにより、唇に潤いを与え、乾燥から守りながら美しさを長時間キープします。

無香料・無エチルアルコール・無パラベンといった、肌に優しい成分が配合されているので、敏感な唇にも安心して使用できるのも嬉しいポイント♡

最高級の『ザ ルージュ』で、理想の唇を手に入れよう



ナリス化粧品の新しいルージュ『グロリアート ザ ルージュ』は、美しい色持ちとつや感で、あなたの唇を一日中華やかに保ちます。

日本人女性の肌にぴったりな厳選された10色で、あなたに最適な色を見つけることができます。

美容成分が唇を潤し、使うたびに嬉しさを感じることができるこのルージュで、毎日のメイクに自信を持ってくださいね♡上品で優雅な唇を演出してくれること間違いなしです。