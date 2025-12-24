ÃæÆü¡¡¾¾»³¿¸Ìé¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡×Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä
¡¡ÃæÆü¡¦¾¾»³¥µ¥ó¥¿¤¬15Ç¯¤Ö¤êV¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¡£
¡¡¾¾»³¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¶ðÊýÎÀ¡×¤òË¬Ìä¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤È11Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÂ£¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤òÃ´¤¤53»î¹ç¤Ç0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦54¡£µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÊÂ¤Ó46¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤Ï9·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï1ÅÙ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËËÍ¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¥É¥ê¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£