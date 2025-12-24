¥ä¡¼¥ì¥ó¥º½Ð°æ¡¢¡ÖM¡Ý£±¡×¤Þ¤¿£µ°Ì¤â¡ÖºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´¶¾ð¡×¡¡ÍèÇ¯¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼
¥ä¡¼¥ì¥ó¥º½Ð°æÈ»Ç·²ð¡Ê38¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öm1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â5°Ì¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´¶¾ð¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤µ¤Æ¡¢2026¤Ï¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÈù¤ËÆþ¤êºÙ¤òÀü¤Ä¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤³¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¡£M¡Ý1¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢ÎòÂåM¡Ý1²¦¼Ô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤òÈäÏª¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤â¸«ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö4Ê¬¤ÏÃ»¤¤¡¼¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢¤·¤«¤â¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¡×¡Ö¤Þ¤¿1Ç¯´Ö±þ±ç½ÐÍè¤ë³Ú¤·¤ß¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£