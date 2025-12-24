¥¬¥¶¤Ë¡Ö·³»öµòÅÀ·úÀß¡×È¯¸ÀÅ±²ó¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉÁê¡¢ÈãÈ½·üÇ°¤«
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤Ï23Æü¡¢ÀêÎÎÃÏ¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ë¤¢¤ëÆþ¿¢ÃÏ¤Ç±éÀâ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¬¥¶Á´°è¤«¤éÅ±¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤Ë·³»öµòÅÀ¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¬¥¶¤ËµòÅÀ¤ò·úÀß¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢»ö¼Â¾åÈ¯¸À¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ò´Þ¤à¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ò·üÇ°¤·¡¢Å±²ó¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥«¥Ã¥Ä»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¡ÖÄäÀï¹ç°Õ°ãÈ¿¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¥¬¥¶¤Î¼£°Â°Ý»ý¤òÃ´¤¦¹ñºÝ°ÂÄê²½ÉôÂâ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÏÂÊ¿·×²è¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òµÞ¤®¤¿¤¤¹Í¤¨¡£