Âè£±»Ò½Ð»º¤Î¸µNGT48²®ÌîÍ³²Â¡¢º£É¬¿Ü¤Ê¤â¤Î¤Ï¡Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Ö¥«¥´¤ÎÃæ¤ÎÌîºÚÃ£¤¢¤ä¤·¤Æ¤ë¡×
9·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
²®Ìî¤Ï¡Ö»ä¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æº£1ÈÖÉ¬¿Ü¤Ê¤â¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡ª¡ª¡¡ÀÄ¤¤Âç¤¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼µ¢¤ê¤Ç¤¹¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î´¶³Ð¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÇã¤¤Êª¥«¡¼¥È¤æ¤é¤æ¤é¤·¤Æ¤ë¡£¥«¥´¤ÎÃæ¤ÎÌîºÚÃ£¤¢¤ä¤·¤Æ¤ë¡£ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ë¡ÁÎ©¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë½ÄÍÉ¤ì¤·¤Æ¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤ª¡¼¤¨¤é¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ù¥Ó¡¼Ï¢¤ì¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤æ¤«¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£