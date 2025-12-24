28ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡ÖºÇ¶á¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤¼¡¼¤ó¤¼¤ó¤à¤Á¤à¤Á¡×¥Ö¥é¡õ¥·¥ç¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÊ¢¶ÚÈäÏª
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿åºéÍ¥Èþ¡Ê28¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿åºé¤Ï¡ÖºÇ¶á¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤¼¡¼¤ó¤¼¤ó¤à¤Á¤à¤Á¡£¤Ç¤âº£¤Þ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¡¢¤è¤Í¡¢¡¢¡©¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ö¥é¡õ¥·¥ç¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤à¤Á¤à¤ÁÂç¹¥¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÃËÀ¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¡¼¤ó¤È¡¢¹µ¤¨¤Ë¸À¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£