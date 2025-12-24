¡ÖÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×JRÅì³¤¼ÒÄ¹2025Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥¢µÄÏÀ¿¶¤êÊÖ¤ë ÀÅ²¬¹©¶è¤Î¥äー¥ÉÀ°È÷¤Ç¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤à
JRÅì³¤¤ÎÃ°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¤Ï12·î23Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÀÅ²¬¹©¶è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÅ²¬¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ç¡¢6·î¤Ë¿å»ñ¸»¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¡¢1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×JRÅì³¤¼ÒÄ¹2025Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥¢µÄÏÀ¿¶¤êÊÖ¤ë ÀÅ²¬¹©¶è¤Î¥äー¥ÉÀ°È÷¤Ç¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤à
¤Þ¤¿¡¢Âç°æÀîÎ®°è¤Î8»Ô2Ä®¤Î¼óÄ¹¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Î³«ºÅ¤ä¡¢Âç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¾ÀÜ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ä¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ëÍ°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¹©¶è¤Îºî¶È´ðÃÏ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥äー¥É¡×¤ÎÀ°È÷¤ÎÃå¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ä¡¢´Ø·¸Ë¡Îá¤Î¼êÂ³¤¤òÃúÇ«¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÁá´ü³«¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÅ²¬¹©¶è¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤Ë1Æü¤Ç¤âÁá¤¯Ãå¼ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤äÀÅ²¬»Ô¡¢Âç°æÀîÎ®°è¤Î»ÔÄ®¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£