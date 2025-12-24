¿·³ã¸©ÃÎ»ö ¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¡ÈÍÆÇ§¡É¤ò¹â»Ô¼óÁê¤é¤ËÅÁÃ£¡ÖÈ½ÃÇÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×
ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12·î22Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£23Æü¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢ÀÖÂô·Ð»ºÂç¿Ã¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö7¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·³ã¸©¤È¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¡¦³ÎÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¿·³ã¸©¤È¤·¤Æ¤ÏÎ»²ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë¡×
ÈòÆñÆ»Ï©¤ÎÁá´üÀ°È÷¤Ê¤É7¹àÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤òÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤¿¾å¤ÇºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤ÎÈ½ÃÇ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¸©µÄ²ñ¤Ë¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤ò»ð¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢22Æü¤Î12·î¸©µÄ²ñ¤ÎºÎ·è¤Ç²Ö³ÑÃÎ»ö¤ò¿®Ç¤¤¹¤ëÉÕÂÓ·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¡£
ÃÏ¸µÆ±°Õ¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤·¤Æ23Æü¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤Î¾ò·ï¤È¤·¤¿7¹àÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀÖÂô·Ð»ºÁê¡Û
¡Ö¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶»ÒÎÏ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤âÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Î§Åª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤ËÅØ¤á¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤ÎÉÔÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÏÈòÆñÆ»Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¤ÎÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤éÂ®¤ä¤«¤ËÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤äÈòÆñ½ê¤ÎÀ°È÷¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢5Ç¯¤Ç50¤«½êÄøÅÙ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢7¹àÌÜ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀµ¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÍÑ°Õ¤·²óÅú¡£º£¸å¡¢¸©¤ÈÇ¯1²ó°Ê¾å¾ðÊó¶¦Í¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¹ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Íý²òÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ»¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤¿¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÂç¿Ã¼«¤éÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀÖÂô·Ð»ºÁê¡Û
¡Ö¸½¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ëÉéÃ´¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÁí¹çÅª¤Ë°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¤ª»Ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤Ä¾¤»¤ÐÉ¬¤ºË¬ÌäÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢Í¼Êý¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î»Ñ¤Ï´±Å¡¤Ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¸©Ì±¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Ì±¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡×
¡Ú¹â»Ô¼óÁê¡Û
¡ÖÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÃÇ¤Ë°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ØÆ³¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤Ãæ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤´·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤âÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Î»ë»¡¤òÂÇ¿Ç¤·¡Ö»þ´ü¤ò¸«¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È²óÅú¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦²Ö³ÑÃÎ»ö¡£ÌÌ²ñ¸å¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¸©Ì±¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿ÈÝÎ¾ÏÀ³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¡×