パイレーツが、ＦＡのライアン・オハーン一塁手と２年総額２９００万ドル（約４５億５０００万円）で合意に達したと、２３日（日本時間２４日）、複数の米メディアが報じた。情報筋によると、１年ごと最高で５０万ドルの出来高を含むという。３２歳のオハーンは、オリオールズ３年目となった今季、ファン投票のＤＨ部門でア・リーグトップとなり、自身初の球宴出場を果たした後、７月のトレード期限にパドレスに移籍。今季は、打率２割８分１里、１３３安打、１７本塁打だった。

パイレーツは、今季７１勝９１敗でナ・リーグ中地区の最下位。２０１５年以降、ポストシーズンから遠ざかっているチームは打線の強化を目指して、今オフ、ＦＡのシュワバー（結果的にフィリーズと再契約）に対し、４年総額１億２０００万ドル規模のオファーを出す用意があったと報じられた。レイズ、アストロズとの三角トレードでは、レイズから今季３１本塁打のロウを獲得した後も、チェリントンＧＭが、地元メディアに「もう１人、実績のある打者の獲得を目指したい」と語るなどし、巨人からポスティング制度でメジャー移籍を目指す岡本和真内野手とも交渉を進めていると報じられていた。米ＥＳＰＮ局のＪ・パッサン記者はＸ（旧ツイッター）で「パイレーツにとって最後の補強」と伝えており、オハーンの獲得によって、岡本争奪戦から、事実上の撤退とみられる。

今季のパイレーツの総年俸は、リーグ３０球団中２６位。シーズン総本塁打数は、トップのドジャーズの半分以下となるリーグ最下位の１１７本と攻撃力に課題を残した。今オフ、ロウに次いで、オハーンという実績ある打者を加え、エースのスキーンズを擁して復活を目指す布陣が整った。