NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4505.70¡Ê+36.30¡¡+0.81%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÂå¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Î¿¤Ó²ÃÂ®¤ò¼õ¤±¤ÆÍø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê²¼¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£
