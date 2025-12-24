ヤクルトの球団仕事納めが東京都港区の球団事務所で開かれ、今月限りで退任する小川淳司GM（68）が出席。「出会った人のおかげでここまで務められた」と感謝の思いを伝え、村上には「打つだけではなく、みんなに愛される、魅力ある選手になってほしい」とエールを送った。

小川GMは81年ドラフト4位でヤクルトに入団し、引退後は2期にわたる監督をはじめスカウトなどを歴任した。多くの出会いで“縁”を感じたのが村上だった。シニアディレクター時代の17年に早実・清宮（現日本ハム）の練習試合を視察した際、逆方向への長打に驚かされたのが相手の九州学院の村上。「ボールを引きつけて逆方向へ打つ。素晴らしい打撃をしていた」。同年ドラフト1位指名で7球団競合の清宮を外し、3球団競合の外れ1位で村上を引き当て「本当に縁があった」。監督に再就任した18年9月に1軍昇格させ、初戦でエラーした次の回にプロ初本塁打。その後は結果が出ず2軍落ちしたが「1軍で活躍するために何が必要か感じ、課題に取り組んで後の活躍につなげた」と振り返り、「あの意識の高さがあればメジャーでも成績を出せる」と続けた。

20日に村上から電話で契約合意の報告を受けたそうで「絶対に応援に行きたいね」と笑顔で期待を寄せた。（秋村 誠人）