フランス発のフレグランスブランド「パルファム ドゥ ラ バスティード（PARFUMS DE LA BASTIDE）」が、新フレグランス「シヤージュ オードパルファム」（50mL 1万4300円、100mL 1万9470円）を2026年2月4日に発売する。伊勢丹新宿店、新宿タカシマヤ、ルミネ新宿店 ルミネ2、ルクア大阪、博多阪急などで取り扱う。

パルファム ドゥ ラ バスティードは、ウィリアム・ブエレとアン-セシル・ヴィダルの2人により、2014年にフランスで誕生。「ゆっくりと素晴らしい人生を満喫する」というコンセプトのもと、プロヴァンスの自然にインスピレーションを得て、その恵みを讃えた香りを展開する。保存料・着色料を配合せず、消費者と環境に配慮し、天然香料を用いて生産している。

今回登場するシヤージュは、ウィリアム・ブエレの感性と人生を形づくった“原点”でもあり、愛してやまない2つの地、陽光あふれるプロヴァンスと、10年を過ごした東南アジアへのオマージュとして誕生。旅の記憶と静かな情景を呼び起こすような香りが、忘れがたい記憶を肌に残す。幕開けは、フレッシュなベルガモット、マンダリン、ルバーブが軽やかに広がり、ブラックペッパーがほのかなアクセントを添える。ハートでは、ベルガモットティーアコードが東洋と西洋のティーセレモニーを結びつけ、エアリーでモダンな印象に。ラストは、クリーミーで温もりのあるサンダルウッドがこの香りの持続性を支える。肌のように柔らかな質感のシダーウッドとムスク、静寂なインセンスが寄り添い、静かに溶け込むように包み込む。

◾️ブルーベル・ジャパン 公式オンラインストア：ラトリエ デ パルファム