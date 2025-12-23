アンディフィーテッド × ナイキ　オリーブカラーの「エアマックス95」を2000足限定で発売

「アンディフィーテッド（UNDEFEATED）」が「ナイキ（NIKE）」とのコラボレーションシューズ「UNDEFEATED×Nike Air Max 95」の新色「ミディアム オリーブ（Medium Olive）」を世界2000足限定で発売する。日本国内ではアンディフィーテッド大阪のみで取り扱い、12月24日に店頭で抽選を実施。当選者への引き渡しは12月28日を予定している。

【画像をもっと見る】

両ブランドは数年前から継続的にコラボモデルを製作。今回は、12月7日に「エアマックス95」の誕生30周年を記念して発売した「UNDEFEATED×Nike Air Max 95」の型を踏襲し、毛足の長いスエードを用いたアッパーカラーをアンディフィーテッドを象徴するオリーブに変更した。また、タンパッチや、レースロック、ナイキのスウッシュを立体状にした「ジェルスウッシュ」をそれぞれ黒で統一したほか、エアユニットを備えたソールにはアンディフィーテッドのロゴをあしらった。全てのモデルにシリアルナンバーを刻印し、価格は2万5520円。

◾️UNDEFEATED x Nike Air Max 95 ‘Medium Olive’ 抽選

抽選日：12月24日（水）11:00〜19:00

参加方法：店内でサイズ別QRコードを読み込む ※公式アプリの会員登録が必要

発売日：12月28日（日）

会場：アンディフィーテッド大阪

所在地：大阪府大阪市西区南堀江1-15-13

