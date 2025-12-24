DeNA・松尾 リーディングでリード強化 時間がある時に「読書」誓う
DeNAの高卒3年目で自己最多77試合に出場した松尾が「読書宣言」だ。バウアーとのバッテリーでも存在感を示した21歳は「時間がある時に（本を）読んでみます。あんまり読んだことがないので」と明かした。
田中2軍ベンチコーチにアンジェラ・ダックワース著「GRIT（やり抜く力）」を推奨された。「成功するための究極の能力」について書かれており、「来年は全ての試合でマスクをかぶりたい」と読書でリード強化への頭脳を鍛える。
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
