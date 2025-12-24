24年ドラフト1位の巨人・石塚が都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、30万円増の年俸1230万円でサインした。プロ1年目を「1軍初安打を記録することができましたし、いいシーズンにできたかなと思います」と振り返った。

12月でも真っ黒に日焼けした表情に充実感が浮かんだ。2軍では55試合に出場して打率・327、3本塁打、25打点。9月23日の広島戦ではプロ初安打も記録した。今月20日まではオーストラリアでのウインターリーグに参加。21試合で打率・318、いずれもチームトップタイの3本塁打、16打点を挙げ、「引き出しは増えたかなと思う」と約1カ月半もの海外武者修行で手応えを深めた様子だ。

自主トレは来季20年目の坂本に弟子入りする。坂本は1年目のオフに現役だった阿部監督に弟子入りし、高卒2年目の08年に遊撃のレギュラーをつかんだ。石塚も師匠の道をたどるため「勇人さんも2年目でレギュラーをつかんだ。そこに続けるように」と決意した。

来季は遊撃を主戦にしながらも、岡本が抜ける三塁も虎視眈々（たんたん）と狙う。「売りは打撃だと思っているので、しっかりそこを伸ばしつつ、空いたポジションのレギュラーを獲りにいく」。勝負の2年目は既に始まっている。（村井 樹）