Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡ÁêÊý¡¦¸÷±º¤Î¤ª¾Ð¤¤¡È°úÂàÀë¸À¡É¤Ë¶ÄÅ·¡¡27Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¹ðÇò¤â¡Ö¤¨¤§¤§¤§¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê54¡Ë¤¬º£¸å¤Î³èÆ°¤Î¹½ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖXmas¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÍÌ¾¿Í¤³¤¸¤é¤»»äÀ¸³è¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SP¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¥³¥ó¥Ó¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸÷±º¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤À¤±¡ÄËèÇ¯¡Ä¡×¤Èµ¢¹ñ¤ÎÅÙ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤Û¤ó¤Ç¤Þ¤¿µ¢¤ó¤Î?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡£¤â¤¦¸å2½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¡×¤È¡¢Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤ËÌá¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¨?¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤Î?¥«¥Ê¥À¤¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¸å1Ç¯¤Þ¤À¥ï¡¼¥¯¥Ó¥¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¸å1Ç¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Í³¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¡Ä2027Ç¯¤«¤é¿´Æþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ç?¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤â¤¦¡ÄÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁêÊý¡¦Âçµ×ÊÝ¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¨¤§¤§¤§¡Ä¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡¼?¡×¤È¶ÄÅ·¤·¡Ö¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¼¡×¤È»öÁ°¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£