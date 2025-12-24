³ÚÅ·¡¦Æâ¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö³«ËëÅê¼ê¡×ÀèÈ¯´õË¾¤ò¸ø¸À¡¡À¾¸ý¤Ï¡Ö2·å¾¡¤Ä¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÆâ¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç1300Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð4400Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ÀèÈ¯13»î¹ç¡¢µß±ç12»î¹ç¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿23ºÐ¤Ï¡¢¿§»æ¤Ë¡Ö³«ËëÅê¼ê¡×¤Èµ¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÀèÈ¯´õË¾¤ò¸ø¸À¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î27Æü¤ËÃÏ¸µÂçºå¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç³«Ëë¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µå¾ì¤Ç¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌ´¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®¤Ç52»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿À¾¸ý¤Ï3500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤éÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ2·å¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤³¤Á¤é¤âÀèÈ¯¤ò´õË¾¡£Íè½Õ¤ÎWBC¤ÎÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ê¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈWBCµå¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë