À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¡¡¸÷À®¤¬»ÄÎ±¤Ê¤é³«ËëÅê¼ê¸õÊä¡¡¶ùÅÄ¡õÊ¿ÎÉWBCÁª½Ð¤Ç¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤¬ÍèÇ¯3·î27Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤Îº£°æ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¶ùÅÄ¡¢Ê¿ÎÉ¤ÏÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤ÇÂåÉ½Áª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¡Ê³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏËÜ¿Í¤¬¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Ï¡ËÀ¾Éð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¸ò¾Ä¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð»ÄÎ±¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¡Ê³«Ëë¸õÊä¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ·è¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£