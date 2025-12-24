¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¹âÌøÂç»Õ¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ë¼«¿®¡¡³«¶È8Ç¯ÌÜ¡Ä·Ð¸³½Å¤Í¤Æ¡Ö±¹¼ËÎÏ¡×¥¢¥Ã¥×
¡¡³«¶È8Ç¯ÌÜ¤Î¹âÌøÂç»Õ¤Ï´ÉÍýÇÏ¤ÎÍÇÏµÇ°½ÐÁö¤¬½é¤á¤Æ¡£¤½¤Î»ö¼Â¤¬°Õ³°¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Û¤ÉÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Æ¡¼¥ª¡¼¥±¥¤¥ó¥º¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿21Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤ÇJRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËèÇ¯¡¢½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£G1¤ÏºòÇ¯¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ç¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¤¬14ÈÖ¿Íµ¤V¡¢º£Ç¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÇÎ×¤à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â»Ø´ø´±¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤Ë½ÐÁö¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»©·î¾Þ¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¨¤¤ÇÏ¤òÍÂ¤«¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê6Ãå¡Ë¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ´À°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Æ¡¼¥ª¡¼¥±¥¤¥ó¥º¤äÂ¾¤ÎÇÏ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬±¹¼ËÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤Ï¶¯¹ë¸ÅÇÏ¤È¸ß³Ñ°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ2Ãå¡£Ãæ7½µ¤È¤Ê¤ë½©3ÁöÌÜ¤Îº£²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê²óÉü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹¥µ¤ÇÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ5½µ¤Î½Õ3ÁöÌÜ¤À¤Ã¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö³Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸3ÁöÌÜ¤Ç¤â½Õ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö½é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÍÇÏµÇ°¤Ï½é½ÐÁö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²¿¤È¤«¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£´ÉÍýÇÏ¤ò½çÄ´¤Ë¡¢¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¹âÌø¡¡ÂçÊå¡Ê¤¿¤«¤ä¤Ê¤®¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë6·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£¼Â²È¤ÏËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Ë¤¢¤ë¹âÌøËÒ¾ì¡£»¥ËÚ¸÷À±¹â¹»¤Ç¾èÇÏ¤ò»Ï¤á¡¢µþ»ºÂç»þÂå¤ËÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸ÇÏ½ÑÂç²ñ½Ð¾ì¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë½¢¿¦¡£JRA¶¥ÇÏ³Ø¹»±¹Ì³°÷²ÝÄø¤ò·Ð¤Æ03Ç¯¤«¤é·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¤òÌ³¤á¡¢05Ç¯¤Ë°ÂÅÄÎ´¹Ô±¹¼Ë¤Ø¡£17Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢18Ç¯¤Ë³«¶È¡£21Ç¯¥¢¥ó¥¿¥ì¥¹S¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¢Æ±Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Æ¡¼¥ª¡¼¥±¥¤¥ó¥º¡Ë¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡£Èþ±º¤Î¹âÌø¿ð¼ù»Õ¤Ï·»¡£JRAÄÌ»»1997Àï182¾¡¡¢¤¦¤ÁG1¡¦3¾¡¤ò´Þ¤à½Å¾Þ9¾¡¡£